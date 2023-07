Los fans de Taylor Swift provocan una actividad sísmica equivalente a un terremoto de magnitud 2,3 durante su concierto en Seattle

LA SACUDIDA DE 'SHAKE IT OFF'

Taylor Swift mueve el mundo. Y además de verdad. Sus fans causaron una actividad sísmica tan grande durante su show del 22 de julio en Seattle que los expertos lo han comparado con un terremoto de magnitud 2,3. Los espectáculos del Eras Tour hacen temblar el suelo.

Los sismómetros no registraban cifras así desde el año 2011, cuando los fanáticos del equipo de fútbol de la ciudad celebraron un touchdown de último minuto de los Seahawks.

Así lo informa el New York Times, que ha contado con el testimonio de Mouse Reusch, sismólogo de la Red Sísmica del Noroeste del Pacífico. "Lo cierto es que es el concierto más grande que hemos tenido en mucho tiempo. Estamos hablando de 70.000 personas y toda la parafernalia asociada al concierto", aseguraba sobre el impacto que los swifties han dejado. El suelo tembló especialmente cuando sonó la canción Shake it off, que precisamente significa 'sacúdelo'.

Los sismólogos se basaron en la aceleración para medir las vibraciones del suelo, unas cifras que luego se convierten a la escala de Richter más convencional, la medida común para los terremotos.

Catalogaron el fenómeno como un "Swift Quake" (terremoto rápido) y aseguran que registó una aceleración máxima del suelo de aproximadamente 0,011 segundos por metro cuadrado. Jackie Caplan-Auerbach, sismóloga de la Universidad de Western Washington, lo ha corroborado.

"Seattle, ese fue realmente uno de mis fines de semana favoritos. Gracias por todo. Todos los vítores, gritos, saltos, bailes, cantos a todo pulmón. Pude tocar "No Body No Crime" (también conocido como No body no Haim) en vivo por primera vez con mis hermanas Haim", dijo la cantante en su cuenta de Instagram.

El impacto de Taylor Swift es masivo. Un Swift Quake en toda regla.

El próximo 30 de mayo la cantante de Pensylvania pasará con su gira The Eras Tour por Madrid, donde actuará en un recién inaugurado Estadio Santiago Bernabéu. Las entradas ya están agotadas.