El Festival Tomavistas llega a su fin, así lo confirma uno de sus creadores: "El año pasado el proyecto acabó"

El Festival Tomavistas celebró su 12.ª edición en mayo de 2025 con las actuaciones de artistas como Amaia, Barry B, Ralphie Choo o Judeline. Sin embargo, lo que no sabíamos es que esta edición sería la última...

La noticia llega después de los rumores que decían que algunas bandas y proveedores de la última edición se habían quedado sin cobrar y la declaración de la promotora del festival como insolvente. Ahora, hemos podido saber que no habrá próxima edición del Festival Tomavistas, o así lo ha dejado ver uno de sus directores a través de un post en LinkedIn.

"Pusimos el nombre de nuestra ciudad en el mapa cuando no había festivales en la misma, trajimos artistas que nadie, ni siquiera nosotros, creíamos posibles y construimos una comunidad sólida que todavía perdura. El año pasado el proyecto acabó. Tras doce años demostrando, toca volver a construir, recolocarse", compartía.

A pesar de que el director se limita a elogiar el trabajo realizado durante estos años, también podemos ver que no todo el camino fue sencillo: "He gestionado presupuestos de seis cifras, coordinado equipos de cientos de personas, apagado incendios en directo, he negociado, ajustado, licenciado, acordado, tratado, levantado y producido un festival desde cero hasta la cima".

La esencia del festival

El Tomavistas se enorgullecía de ser un festival diferente, hecho "para quienes huyen de las masificaciones y buscan vivir una experiencia reconfortante e irrepetible".

Además, no solo buscaba sumar a grandes artistas y bandas de renombre a sus carteles, sino que trataban de apoyar "a las nuevas propuestas musicales del panorama underground".

Pero lo más llamativo es que se calificaban como un festival family friendly, teniendo que pagar los menores de 11 años una entrada simbólica que era donada a la fundación Acción Social por la Música, la cual "trabaja por la igualdad de oportunidades de la infancia a través de la práctica musical colectiva en orquestas y coros". Asimismo, las entradas para menores de hasta 16 años tenían un precio reducido y existían packs familiares más baratos.