Se filtra el motivo por el que los Grammy no confirmaron la actuación de Miley Cyrus

Se ha llevado los dos primeros gramófonos dorados de su carrera después de 17 años en la música y sin lugar a dudas ha sido una de las grandes protagonistas de la 66 edición de los Premios Grammy.

Con su disco Endless Summer Vacation acumulaba seis nominaciones ―se llevó la Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop― y hacía dos años que no se subía al escenario. De hecho, poco después del lanzamiento del disco, Cyrus lamentaba que este no tendría gira correspondiente. Aseguró que no le llenaban las masas, que le parecía un show "antinatural" y "muy aislado". No se sentía capacitada para afrontar conciertos en grandes estadios y festivales. "No hay conexión. No hay seguridad. Me resulta muy difícil complacer a 100.000 personas simultáneamente", contaba.

En este contexto, la Academia de Grabación no tenía del todo claro que la artista fuese a cantar Flowers en la ceremonia. Hizo su ensayo un día antes, pero no estaba garantizado. Por eso mismo, por cautela, no confirmaron en ningún momento la actuación de Miley Cyrus en la gala. Sí lo hicieron con el resto de artistas, como Dua Lipa o Billie Eilish.

Ha sido el productor Ben Winston el que le ha contado a Rolling Stone que Miley se reservaba el derecho a desistir y echarse para atrás: "Después del primer ensayo, [Miley] salió del escenario y la encontré detrás del escenario y le dije: 'Miley, eso fue simplemente asombroso'. De verdad, será un momento increíble'. Y ella dijo: 'Sí, creo que haré el show'. La miré como diciendo: '¿Me estás vacilando? ¿Estás bromeando?' Ay dios mío. De hecho, creo que se trataba más de 'Me reservo el derecho de retirarme de esto si no me apetece', y esa es la superestrella que ella es, de verdad".

Menos mal que no lo hizo. Miley se subió al escenario, demostró que su fuerza y energía seguían intactas e hizo una declaración de seguridad y amor propio que confirman su madurez musical.

El vídeo de la actuación acumula más de 74 millones de reproducciones en el Instagram oficial de la cantante.