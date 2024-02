Los Premios Grammy 2024, celebrados este domingo en el Crypto Arena de Los Ángeles, han tenido una ceremonia dominada por la presencia femenina. Taylor Swift ha hecho historia de la música. Es la primera artista que gana cuatro veces la categoría más importante, el Álbum del Año. Además, ha anunciado nuevo disco para el mes de abril.

Miley Cyrus se ha llevado el primer Grammy de su carrera gracias a Flowers, que ha triunfado como Grabación del Año e Interpretación Vocal Pop. El fenómeno Barbie ha estado presente gracias a Billie Eilish, cuya What Was I Made For? ha sido galardonada como la Canción del Año y de Mejor Canción escrita para medios Visuales

En el terreno latino ha despuntado Karol G gracias a Mañana Será Bonito, el Mejor Álbum de Música Urbana.

Todas las actuaciones de los Premios Grammy 2024

Olivia Rodrigo - vampire

Billie Eilish - What I Was Made For?

Dua Lipa - Training Season & Houdini

SZA

Miley Cyrus - Flowers

Travis Scott

Burna Boy

Luke Combs y Tracy Chapman - Fast Car

Billy Joel

U2

Joni Mitchell

Jon Batiste

Stevie Wonder

Fantasia

Annie Lennox

