Dua Lipa estrena su nueva canción 'Training Season' en la actuación de los Premios Grammy 2024

Dua Lipa domina la pista de baile igual que el escenario de los Premios Grammy.

La artista, que optaba a una nominación a Canción del Año por su tema Dance the night, ha abierto la ceremonia de la 66ª edición de los galardones más importantes y representativos de la música.

La banda sonora de Barbie, uno de los fenómenos cinematográficos del año, estaba nominada Mejor Canción, categoría en la que se ha impuesto Billie Eilish con su tema (también para Barbie) What I Was Made For?.

Sea como sea, Dua ya ha dado el pistoletazo de salida a su nuevo proyecto. La gala ha arrancado con Training Season, el tema (todavía inédito) que verá la luz el próximo 7 de febrero y que se alza como el segundo adelanto de la continuación del disco que dará continuación a Future Nostalgia.

"Atrápame o me voy", canta en el estribillo de Houdini, primer single de lo que será su nuevo álbum y que también ha llevado al directo.

Houdini , un tema disco pop con aires psicodélicos, supone el comienzo de una nueva era. Su estreno a finales del año pasado acaparó toda la atención de los fans y los medios, ya que se especulaba con un cambio de sonido radical que finalmente no fue para tanto. Sí se ha vuelto quizá un poquito más sofisticada, con coreografías mejoradas y una seguridad en sí misma mucho más potente. Por no hablar de ese tinte rojizo, un giro capilar con el que marcó un antes y un después.

Otras de las actuaciones más destacadas de la gala han sido la de Miley Cyrus, que por primera vez ha levantado el codiciado gramófono dorado.