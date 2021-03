Ataques de risa, una porra... ¡Así han sido los 9 meses de embarazo de Ana Morgade!

La familia yuser crece. Ana Morgade ya es madre . La presentadora, que anunció su embarazo el pasado septiembre, ha dado la bienvenida a su bebé este martes. Han sido seis meses en los que el equipo y los espectadores de yu No te pierdas nada han vivido su embarazo con ella, compartiendo momentos tan descacharrantes como el día en que casi se mea de risa . Los recordamos.

"En esta foto salen dos personas". Con esta frase tan sencilla, Ana Morgade hacía saber el pasado mes de septiembre a todos sus seguidores de Instagram que estaba esperando su primer hijo, una noticia que la hacía sentir "muy afortunada" y que "tenía unas ganas locas de compartir".

¡La familia yuser aumenta! La llegada del primer hijo de Ana Morgade marca un antes y un después en la vida de la presentadora, que todavía mantiene en secreto el sexo del bebé. ¿Volverá a la radio haciendo chistes de potitos y pañales? De momento esperamos de disfrute de la baja de maternidad y de estos momentos tan dulces con un recién nacido en casa.

Los chicos de Pantomima Full, Alberto Casado y Rober Bodegas, han cogido el testigo de la presentadora al frente de 'yu No te pierdas nada' durante estos meses, en los que Victoria Martín pondrá será la voz femenina del "programa que te parte la tarde" de lunes a viernes a las 14h en Europa FM.

Luciendo "el Kinder Sorpresa", siempre con humor

En octubre la barriguita ya comenzaba a hacerse más grande y Ana Morgade no dudaba en sacarse unas fotos en el "camerino-baño" que la presentadora tiene en el set del programa. "Desliza para ver el Kinder Sorpresa", escribía.

Con coleta, trenza, moño, pelo suelto... ¡Pero sobretodo cómoda! Ana Morgade es una auténtica fan los looks comfy y divertidos y así lo ha dejado claro ante el espejo de su camerino, donde ha enseñado "barriguita" en varias ocasiones, ¡faja incluida!

"Me estoy meando": el 'peligroso' ataque de risa en yu

No hagas reír a una embarazada. O al menos controla las bromas para no le dé un ataque de risa tan fuerte que necesite unos segundos para recomponerse y seguir presentando el programa. Algo así le pasó a Ana Morgade durante una de las intervenciones de Victoria Martín. Fue por un comentario de Rober Bodegas sobre la colección de Barbie que incluye una de las conocidas muñecas en silla de ruedas. "Pero es que ninguna Barbie anda, son todas paralíticas", exclamó Rober Bodegas, sin saber que este chascarrillo provocaría un ataque de risa que tardaremos tiempo en olvidar.

"No le hagas esto a una embarazada", advirtió Ana Morgade internado aguantarse el 'pis'... "Me meo", no dejaba de repetir.

👇 Puedes ver el momento en el minuto 6:30 👇

Un escenario, su mayor antojo

De casa al trabajo y del trabajo a casa. Así ha estado estos meses Ana Morgade, prácticamente confinada para reducir los riesgos durante el embarazo. En febrero dejó de ir a las instalaciones de Vodafone yu y empezó a presentar el programa desde casa. Aunque las risas del mediodía siguieron aseguradas, la humorista reconoció tener "mono" de subirse a un escenario a hacer uno de sus monólogos.

¿Quién ha ganado la porra?

El equipo de yu No te pierdas nada ha vivido el embarazo de Ana Morgade como un auténtico acontecimiento. Tanto es así que pusieron en marcha una porra. ¿Quién ha acertado qué día daría a luz Morgade?

El 10 de marzo salió de cuentas y Damián Mollá apostó por ese día, Lorena Castell apuntó al 16 de marzo y Rober Bodegas lo dejó para el 17... "Rober, para el 17 ya camina", bromeó Ana Morgade, indignada porque no quería esperar tanto. Así, Lorena Castell se convierte en la ganadora de la porra de yu. ¡Una visionaria!

"Si sale a mí, es verdad que no sale puntual", supo ver también la presentadora.

La porra del embarazo de Ana Morgade / yu, No te pierdas nada

