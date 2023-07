Las fotos de Selena Gomez de vacaciones: un barco, un bikini y 'Calm Down' de banda sonora | Twitter

Selena Gomez está dando la bienvenida a sus 31 años por todo lo alto.

La cantante, que hace una semana organizaba un fiestón al estilo Barbie con invitados VIP como Xtina, Karol G o Paris Hilton, disfruta ahora con sus amigas más cercanas de unas merecidas vacaciones de verano.

Subida a un barco y navegando por Montauk (en la costa de Nueva York), Gomez ha bailado, ha reído y se ha sacado un sinfín de selfies y fotos con sus amigas.

Pletórica y entusiasmada, incluso se animó a cantar Calm Down, la colaboración con Rema que la ha llevado a los primeros puestos de las canciones más virales del año.

Unas instantáneas en las que aparece muy sonriente y que cobran especial relevancia tras una etapa complicada para la actriz de Only Murders in The Building.

Su documental My Mind and Me, estrenado a finales de octubre del 2022, dejó al descubierto la pesadilla y el gran esfuerzo que supuso para la cantante enfrentarse a sus problemas de salud mental, además del lupus que padece desde 2016.

Su amiga Francia Raisa le donó un riñón pocos meses después del diagnóstico y desde entonces se han vuelto inseparables. Es uno de sus grandes pilares y hace solo unos días Selena le declaraba su amor en Instagram.

Su amiga Taylor Swift estuvo simbólicamente presente en esta jornada veraniega, ya que en los vídeos que se han compartido en redes se escucha que suena Gorgeous, uno de las canciones de su disco Reputation.

Estos días de celebraciones y descanso llegan después de que la cantante haya pasado los últimos meses instalada en París, donde se ha dedicado a un misterioso proyecto del que ya ha dado unas pistas en redes sociales.