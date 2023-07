Selena Gomez se emociona al cantar 'Lose you to love me', la canción dedicada a Justin Bieber

Selena Gomez sorprende con un vídeo a Tiktok tocando Lose You To Love Me , una canción muy personal que habla sobre sus sentimientos tras la ruptura con Justin Bieber en 2018.

En la descripción del vídeo, la cantante explica que no es la mejor interpretación de la canción que ha hecho y que espera que a nadie le importe que haya quitado los comentarios pero que ha sido una de las veces que ha sentido la canción.

Acompañada únicamente por un piano que ella misma toca, Selena canta las primeras estrofas de la canción que dicen: 'Me prometiste el mundo y me lo creí/ fuiste mi prioridad y te encantó/ prendiste fuego a mi bosque y lo dejaste arder/ Desafinaste mis coros porque no eran tuyos/ Vi las señales y las ignoré/ Todo de color de rosa, todo distorsionado/ Incendiaste mi propósito, y lo dejé arder/ Disfrutabas del dolor, porque no era tuyo/ Siempre nos tirábamos con los ojos vendados'.

Videoclip Lose To Love Me de Selena Gomez

Con la última estrofa, la emoción puede con la cantante y dejala canción a medio terminar con un suspiro.

El final de la relación

La relación entre los mundialmente conocidos cantantes fue complicada. Empezaron a salir aproximadamente en 2010 y durante el tiempo que estuvieron juntos hubo muchas polémicas. Rumores de infidelidades, discusiones y rupturas acompañaron a la pareja en los ocho años que duraron juntos.

Selena Gomez y Justin Bieber en bici

La inestabilidad provocó que lo dejasen y volviesen varias veces desde 2014. En uno de los momentos en los que estuvieron separados, Justin conoció a su actual pareja Hailey Baldwin, con la que se casó en 2019 y ahora lleva su apellido.

Sin embargo, nadie ha olvidado su relación con Selena y aunque Bieber sube fotos con su esposa los comentarios se llenan de mensajes para que vuelva con la ex chica Disney.