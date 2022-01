Las frases más motivadoras de Julia Otero tras superar el cáncer

Julia Otero anunció que fue diagnosticada de un cáncer en febrero de 2021, lo que le obligó a ausentarse de una de sus pasiones: la radio.

La periodista nunca ha hablado del tipo de cáncer que le alejó de las ondas, pero desde el primer momento se mostró muy optimista ante sus seguidores. Afortunadamente, en noviembre de 2021 anunciaba que se había curado, aunque aún le quedaba un tiempo de recuperación por delante.

"He aprendido a pronunciar la palabra cáncer en primera persona"

Cuando tuvo que ponerse frente al micrófono para explicar a su audiencia que le acababan de detectar la enfermedad, Julia dio la primera lección: llamar a las cosas por su nombre.

"La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona desde hace seis días", señaló, y añadió: "No es fácil, pero ahí estamos. A las cosas hay que llamarlas por su nombre".

"Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida"

Ahora, casi un año despuésa, Julia Otero ha regresado con más fuerza que nunca a Onda Cero para volver a ponerse al frente de su programa Julia en la Onda, y lo ha hecho con un discurso emotivo y lleno de vitalidad.

"Casi se ha completado una vuelta al sol completa desde que dejé de estar al frente de este micrófono. Parece que fue ayer… han pasado muchas cosas. Algunas, incluso buenas. Siempre las hay, en serio, pero hay que estar siempre muy atentos", empezó diciendo al inicio del programa del 10 de enero.

En este aprendizaje de sacar la parte positiva de cualquier situación, Julia ha sacado una gran lección de vida: "Cuando se pisa el infierno se aprende rápido a celebrar la vida, y eso es lo que la radio tiene que hacer cada tarde: celebrar la vida, entretener, divertir, dar que pensar, acompañar y tocar un poco las narices. Eso también".

"Cosas en las que ni me había fijado ahora son importantes para mí"

En noviembre, cuando los médicos le informaron que no quedaba en su cuerpo "ni una célula cancerígena", Julia celebró esta buena noticia con mucha cautela. La presentadora explicó que le había quedado una neuropatía periférica en las manos y en los pies, por la que prácticamente no tiene sensibilidad, aunque volvió a hacer una reflexión de todo lo vivido hasta el momento de su curación.

"Cosas en las que ni me había fijado ahora son importantes para mí… y cosas que me interesaban muchísimo hace un año ahora me interesan menos", explicó durante una intervención en su programa. Con esto se refería a un cambio tanto en su vida privada, donde sus prioridades habían pasado a ser otras; como en su vida profesional, haciendo alusión a la poca utilidad que tiene entrevistar a políticos que "contestan mentiras".

"Estoy viva y guerrera"

Poco antes de anunciar que ya estaba curada, en octubre de 2021, Julia Otero publicó en su perfil de Instagram una imagen en la que mostraba su nuevo look y respiraba vitalidad: "Estoy viva y guerrera. Nuevo look. Pelo debilitado pedía corte , y sí, más delgada", reconoció, para asegurar que, pese a su vitalidad, no ha sido fácil: "Os contaría la dieta tan exitosa, pero casi mejor que no la probéis nunca. Falta ya poco para la vuelta a Onda Cero y a Julia en la Onda".

"Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida"

Otra de las veces en las que Julia Otero ha sido todo un ejemplo de motivación fue cuando le escribió un importante mensaje a Ana Rosa Quintana. La también periodista reveló en noviembre de 2021 que le habían diagnosticado cáncer de mama, justo cuando Julia Otero anunciaba su recuperación.

Sin embargo, la periodista de Onda Cero no pudo sentirse más identificada con su compañera, y le dedicó unas motivadoras palabras a través de Twitter: "La montaña parece muy alta, querida. Lo es pero no mires a la cima: entrégate al pequeño camino de cada día. Hoy te parece imposible pero el tiempo es tu aliado. Pasará y volverá la vida".