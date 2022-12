Froilán se pronuncia sobre su supuesta participación en una pelea con navajas: "Soy una víctima"

Froilán se ha convertido en uno de los protagonistas del día con la publicación de la noticia en la que se asegura que el hijo de la infanta Elena ha participado en una pelea con navajas a la salida de una discoteca en Madrid.

Según ha compartido El Confidencial, los hechos tuvieron lugar el pasado 25 de noviembre y hubieron 30 personas implicadas. Entre ellas, Froilán y varios amigos suyos, uno de ellos resultando herido por un navajazo.

Qué le sucedió a Froilán a la salida de una discoteca

Cuando los agentes de policía llegaron al lugar, recibiendo el primer aviso alrededor de las seis de la mañana, encontraron abundante sangre en el suelo. Allí los porteros de la sala les indicaron que se había producido una pelea entre dos grupos.

Aunque el motivo no está del todo claro, se cree que fue por unos desperfectos en un coche estacionado en las inmediaciones, ya que encontraron la carcasa de un retrovisor en el suelo.

Cuando la policía se personó, Froilán ya se había marchado en un taxi hacia un hospital para que su amigo recibiese asistencia médica, ya que sufrió una herida de 2,5 centímetros a causa del ataque con arma blanca.

Felipe Juan Froilán // Gtres

Esta es la versión de Froilán sobre lo sucedido

En el programa Y ahora Sonsoles, se ha hablado sobre este tema y han podido hablar con él, quien ha negado ser responsable de lo sucedido: "Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviera algo que ver con una pelea. Yo, si soy algo, soy una víctima. Y ni eso. Soy un testigo de lo que ha pasado".

El joven ha negado todas las acusaciones contra él y ha criticado que se trata de noticias falsas: "No tiene una pizca de verdad. Una, que si un bar en las vistillas de Madrid. Me salto una cola de caballeros. Me pegan un puñetazo y hacen un KO. Y otro, que tengo un accidente con mi hermana en el coche. No sé de dónde salen esos bulos. Me encantaría saber de dónde salen esas cosas".

No se sabe cómo terminará esta historia, pero el hijo de la infanta Elena ya ha dado su versión y ha pedido un poco de calma y tranquilidad.