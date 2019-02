El genial consejo de Mimi a una mujer que no sabe si le gustan las mujeres

Mimi Doblas, también conocida como Lola Indigo, visitó el pasado martes El Hormiguero junto a Chenoa y Soraya Arnelas con motivo de la final de Tu Cara Me Suena, que se disputará este viernes.

Las tres artistas protagonizaron divertidos momentos, pero Mimi sin duda ha sido la que más ha dado que hablar. Su atrevido traje de color verde de María Escoté dio mucho juego a la realización del programa, que hizo "magia" cambiándolo de color y textura a medida que Mimi bailaba.

Sin embargo otro detalle mucho menos llamativo en un primer momento, está dando mucho que hablar en las redes sociales. Núria Roca apareció en plató para realizar un consultorio en el que las tres divas debían aconsejar a una mujer que planteaba la siguiente duda:

"Hola, llamadme Luisa aunque en realidad me llamo de otra manera. Tengo 41 años, estoy casada y tengo dos hijas pequeñas. Escribo porque desde hace un año, más o menos, he empezado a sentir atracción por las mujeres. Todo empezó cuando una compañera de trabajo me contó de manera informal que le gustaban las chicas y desde aquella conversación no he dejado de darle vueltas mirando a las mujeres de otra manera. La verdad es que cada vez me apetece más vivir esa experiencia. ¿Es posible vivir esta experiencia pasados los 40 años? ¿Debo contárselo a mi marido? ¿Debo lanzarme? No sé, estoy hecha un lío".

Rápidamente Chenoa dijo que no se lo explicara a su marido mientras que Soraya la animaba a experimentar con mujeres. Pero fue Mimi la que hizo un comentario muy sutil que ha revolucionado a sus fans: "No te pongas las uñas largas".

Ante tal comentario el público se pudo a aplaudir y Chenoa exclamó un "¡Qué sutil y qué suave!", generando un gran revuelo en Twitter: