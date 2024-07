"Siempre sentí que me cantaba a mí": El bonito homenaje de Halsey a Britney Spears con un sample de su single 'Lucky'

Pese a estar pasando por un momento complicado por la enfermedad que padece, Halsey ha dejado claro que la música la salva.

Así lo reflejó el singlesobre su estado de salud, The End, donde narró su evolución médica, y ahora vuelve a sorprender a sus fans con un homenaje.

La artista ha dejado clara su admiración porBritney Spears, y por ello ha lanzado una canción que lleva el nombre de un tema de su ídolo, Lucky.

Además, precisamente de esta canción, Halsey ha extraído más que el título: la artista utiliza en el tema un sample de Lucky de Spears.

La cantante de Without Me ha compartido con sus seguidores esta admiración por la estrella de los 2000, y ha dejado claro que su nueva es un homenaje a ello: "Cuando tenía 5 años, siempre sentí que Britney me cantaba directamente a mí. 24 años después, estas palabras me suenan diferentes. Te amo por siempre".

El post del anuncio de su nuevo single lo ha acompañado con un vídeo en el que la cantante luce una peluca fucsia y posa al ritmo de la canción, una nueva versión de la original. De momento, Halsey solo ha publicado un adelanto de la canción, por lo que habrá que esperar para escucharla íntegra.