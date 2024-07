Las fotos que muestran que Halsey se podría haber comprometido un mes después de anunciar que padece cáncer

Halsey ha sido pillada en un parque público con su pareja, Avan Jogia. Lo que quizás no se esperaba es que las cámaras captaran que la cantante podría haberse comprometido.

Así ha circulado rápidamente en redes sociales: en las imágenes, se ve a ambos en actitud muy cariñosa. Ella luce una larga peluca roja que recoge con una pinza y ambos visten muy estivales.

En una de las fotografías, Halsey le muestra la mano a Jogia, y en la otra se abrazan apasionadamente, con una gran sonrisa en la cara.

El zoom deja ver que un gran anillo brillante que adorna uno de los dedos de la artista, por lo que los rumores de posible compromiso no han tardado en llegar.

Este presunto nuevo paso en su relación se habría producido en mitad de un momento complicado para la salud de la autora de You Should Be Sad. Y es que tan solo hace un mes Halsey hizo público que padecía leucemia y lupus.

Además, la artista explicó detalladamente a través de varios vídeos lo duro que estaba siendo el proceso para ella. Pese la adversidad, Halsey contó que estaba componiendo mucho, pues veía la música como un refugio, y resultado de ello fue su canción The End, donde expone cómo se siente ante la enfermedad.

Si las imágenes no nos engañan, la artista habría decidido dar un paso más con su pareja dando en su vida más espacio al amor al programar pasar por el altar próximamente.