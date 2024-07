El mensaje borrado de Britney Spears sobre su situación amorosa: "¡Jodidamente soltera!"

Te interesa La historia del beso lésbico de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera que impactó al mundo

Britney Spears ha vuelto a pronunciarse en redes sociales tras su ruptura con Paul Richard Soliz, quien ha sido su pareja desde que se divorció de su último marido en septiembre de 2023.

Soliz es una figura polémica por sus antecedentes delictivos a causa de conducir sin licencia o por alteración del orden público. Además, se conoce que es padre de al menos diez hijos.

El pasado mes de mayo, ambos protagonizaron un mediático incidente en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles. Al parecer, la cantante de Toxic habría tenido una gran discusión con su pareja. Se empezaron a escuchar gritos en la estancia y Spears llegó a salir a los pasillos semidesnuda profiriendo insultos y amenazas.

La artista negó los hechos, y poco después la pareja rompió. Ahora, la estadounidense ha narrado otro episodio en redes sociales que explica el fin de la relación. El pasado fin de semana, Spears criticó a Soliz por conducir a unos 140 kilómetros por hora mientras les seguía un paparazzi. Su exnovio bajó la ventanilla mientras la artista estaba llorando, lo que para ella fue una traición.

Como continuación a esta historia, la intérprete de Oops!...I Did It Again publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se lee un texto que podría hacer referencia a sí misma: "Tiene una actitud salvaje, pero un corazón de oro". Como descripción de la imagen, Spears escribió: "¡Jodidamente soltera! ¡Nunca jamás voy a volver a estar con otro hombre mientras viva!".

Poco después, la cantante borró este segundo texto donde confirmaba su soltería. De momento, parece que Britney Spears quiere centrarse en sí misma tras su relación conflictiva con Soliz.