Los gustos musicales que nunca te atreves a confesar

Durante los meses de verano los informativos de las televisiones se hartan de dar noticias banales, a veces rozando la absurdidad. La metodología del siguiente estudio quizá también lo sea, pero demuestra una verdad muy común: nos cuesta aceptar en público algunos gustos musicales . Además, más del 50% no deja de escuchar “ La canción del verano ” hasta que no aparece la siguiente.

¿Escuchas Camela, cantas mentalmente Olvidarte hoy de Natalia y Maka o tienes escondidos los discos a Andy y Lucas o El Barrio por si tienes visitas inesperadas? Tranquilo, porque la mayoría hacemos lo mismo, aunque no lo admitimos. Según una encuesta, el 70% de los españoles no reconoce sus verdaderos gustos musicales.

Los españoles no nos atrevemos a 'cantar a los cuatro vientos' los temas de sus artistas favoritos, ya que difieren de los gustos de la media en la mayoría de ocasiones. Aunque los encuestados dicen que Coldplay, David Guetta, Estopa o LMFAO, entre otros, son sus artistas y grupos favoritos, cabe destacar que prefieren escuchar a Camela, Justin Bieber o Pablo Alborán sin que otros se enteren. Según los datos analizados, no solo ocultamos los artistas que nos gustan en realidad, sino también las canciones que no paramos de escuchar y nos hacen bailar. Así, el 64% ha reconocido que le gusta una canción que es incapaz de confesar.

Además el 50% de los encuestados asegura que aún sigue escuchando los temas que más sonaron en la época estival de 2011. Desconociendo la metodología del estudio, sí es cierto que nos confirma ciertos fenómenos que llegan a lo más alto de las listas de ventas y que aparentemente nadie parece escuchar ni comprar. Y es verdad que La canción del verano se amortiza hasta el año siguiente... ¿O acaso no has bailado en ninguna boda éxitos veraniegos como barbacoas, bombas, mayonesas, aserejés y demás paquitos chocolateros pasados y revenidos a altas horas de la noche?

¿Y tú, eres lo que escuchas?

*Nota: La encuesta está realizada por Trident Senses, patrocinador del Festival Internacional de Benicàssim. Esperamos que los encuestados no sean los mismos asistentes al festival.