Gwyneth Paltrow agota la venta de las velas que huelen como su vagina

Gwyneth Paltrow ha lanzado un producto muy especial que ya se ha agotado: una vela que huele como su vagina. En Goop, la página de venta, se indica que el artículo, que cuesta 75 dólares (unos 67 euros), volverá a estar disponible y las personas interesadas ya pueden solicitarlo.

La actriz ha trabajado con el perfumista Douglas Little para conseguir "un aroma divertido, hermoso, sexy y maravillosamente inesperado" que tras su creación, Paltrow confesó que ese olor era como el de sus partes íntimas.

En la descripción del producto se detalla que está hecha "con geranio, bergamota cítrica y cedro yuxtapuestos con rosa de Damasco y semillas de ambrette para aportarnos fantasía, seducción y calor sofisticado".

En la vela, de color blanco y dentro de un bote de color negro, se puede leer "This smells like my vagina", es decir, "esto huele como mi vagina". Sin duda, esta es la frase perfecta para que este producto haya sido todo un éxito y se hayan agotado sus existencias.