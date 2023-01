Hailey Bieber se sincera sobre las secuelas del miniderrame cerebral que sufrió en marzo

Hailey Bieber vivió el pasado marzo uno de los episodios más duros de su vida. La modelo de 26 años tuvo que ser hospitaliza tras sufrir un miniderrame cerebral por el que permaneció ingresada durante varios días.

"Sentí cómo una sensación muy extraña me iba recorriendo el brazo desde el hombro hasta la punta de los dedos, y me acababa adormeciendo toda la mano. Pensé que estaba teniendo un infarto", relató la joven en el post Compartiendo mi historia publicado en Instagram tras recibir el alta.

La mujer del cantante Justin Bieber contó con detalle lo ocurrido, pero no ahondó en las consecuencias que tuvo este episodio en su salud mental. De eso ha hablado esta semana en el podcast Run-Through with Voge, donde ha reconocido que es "uno de los momentos donde más miedo" ha tenido y ha confesado que la enfermedad le ha cambiado.

"Después de superar el miniderrame experimenté la ansiedad", ha reconocido la modelo, quien también experimentó Trastorno del Estrés Post Traumático (TEPT). "Vivía con el miedo de que me volviese a ocurrir", añadió la joven, que reconoció que "fue un sentimiento aterrador y desconcertante".

Hailey Bieber sufrió el derrame en Palm Springs y eso también le marcó. Le costó volver al lugar. "Las primeras veces que viajé para allá fue extraño y duro para mí porque me hacía recordar cada segundo de angustia", ha contado.

Más de nueve meses después del ictus, Hailey Bieber se siente optimista y mira al pasado pensando que pudo haber sido mucho peor. "Siento alivio al pensar que pronto podré superar de una vez por todas esta vivencia y seguir viviendo mi vida", apunta en el podcast sobre lo ocurrido durante estos meses.

La píldora, entre los tres factores de riesgo que le provocaron el ictus

La joven sabe qué pudo haber desencadenado este episodio y, en gran medida, eso puede ayudarle a no repetirlo.

"La conclusión a la que llegaron fue que había tres motivos diferentes: primero, que había empezado a tomar píldoras anticonceptivas hacía muy poco tiempo. Que nunca debería haber tomado, porque además sufro de migrañas, y eso no lo había hablado con mi médico", explicó en la publicación hecha en abril en Instagram.

El segundo motivo tuvo que ver con su contagio de Covid poco antes del ictus. "Había contraído coronavirus recientemente y eso puso ser un factor", añadió antes de apuntar a un tercer motivo.

"Había ido y vuelto a París en pocos días. Estuve dormida durante todo el vuelo de ida y de vuelta, ni me levanté ni me moví. Ni se me ocurrió llevar medias de compresión. Así con todo, los médicos llegaron a la conclusión de que las tres cosas fueron la tormenta perfecta que me llevó a tener un pequeño coágulo de sangre".

"Básicamente, es como tener un miniictus, aunque se sienta al cien por cien como tener un derrame. La excepción es que mi cuerpo fue capaz de resolverlo con rapidez y luego ya no tuve más problemas ni durante el resto de ese día ni en el tiempo que estuve en el hospital", terminó la modelo.