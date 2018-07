Hallan muerta a la novia de Mick Jagger, la diseñadora L'Wren Scott

Aún fuentes policiales no han querido confirmar nada acerca de esta noticia, ni si dejó nota de despedida. La diseñadora tenía 49 años y se había convertido en una habitual de las celebrities. Michelle Obama, Nicole Kidman y Penélope Cruz han sido algunas de las que han caído rendidas ante sus diseños.

Un suceso trágico que coincide con la gira de los Rolling Stones, banda de la que es vocalista su pareja. Jagger se encuentra en Australia, donde publicaba hace tan solo 5 horas una intantánea.

Great to be back In Australia! Looking forward to the first show in Perth pic.twitter.com/mUFBC5emTn