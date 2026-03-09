Ryan Gosling canta 'Sign Of The Times' de Harry Styles con el cantante entre el público

Ryan Gosling no solo actúa, también se atreve con el canto. Así lo ha demostrado en varios momentos de su carrera, como en el aclamado musical La La Land y en la película Barbie. Y ahora se atreve a interpretar en tono de comedia un hit de un artista que está de actualidad.

El actor ha sido uno de los protagonistas del último programa de Saturday Night Live, y como correspondía dio su parte de comedia y su parte de música. Nada más comenzar con el show, Gosling presentó por sorpresa a Harry Styles, sentado en primera fila del público.

"He venido a ver cómo funciona porque soy el invitado de la próxima semana, así que...", explicaba el músico, que acaba de lanzar su álbum Kiss All The Time. Disco, Ocassionally. Y haciendo al británico partícipe de sus bromas, Ryan Gosling promocionó su nueva película Project Hail Mary con el monólogo que caracteriza al programa.

Y tras bromear sobre la temática galáctica de su próximo filme, Gosling se atrevió a interpretar en tono humorístico Sign of the Times de Harry Styles, nada menos que con el vocalista del tema original delante de él, mirándolo emocionado.

Mezclando la letra original de la exitosa canción con comentarios pesimistas y mostrando su vergüenza (Deja de llorar, es la señal de los tiempos / Bienvenidos al último programa / Probablemente este sea mi último. De verdad que lo odio), el actor rindió homenaje al músico con mucho sentido del humor.

Para rematar la actuación, un coro formado por mujeres caracterizadas de alienígenas se unió al intérprete en este cómico momento, dejando así uno de los shows más originales del Saturday Night Live.