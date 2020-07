Las hermanas Kardashian posan como las 'Spice Girls' y Victoria Beckham les laza la pregunta del millón: "¿Quién es la pija?"

SUBIERON LA IMAGEN A INSTAGRAM

Las cinco hermanas Kardashian - Jenner han rendido su particular homenaje a las 'Spice Girls' y no ha pasado desapercibido para una de las ex integrantes de la banda, Victoria Beckham, que no ha dudado en compartir la imagen en sus redes y lanzar la pregunta que todos nos estábamos haciendo porque... ¿quién es quién en esta imagen?