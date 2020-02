Ricky Merino presenta 'Perfecto', nos cuenta su devoción por las Spice Girls y lo peta en 'Adivina la Canción'

¡Ni un viernes sin Adivina la Canción! Ricky Merino y Nil Moliner se baten en duelo en el reto musical más surrealista de la radio. ¿Se conocían de antes?, ¿se llevan bien? ¡A ver ese oído!

¡Artistazo y colaborador de Zapeando! Ricky Merino nos presenta 'Perfecto', su nuevo single. "Cuando le cantas al amor y al desamor tiras de hemeroteca mental", cuenta sobre el origen del tema. "O tiras por la excusa de que es una amiga", puntualiza Lorena.

"Me parecía muy guay sacar un tema de desamor el Día de San Valentín, podía haberlo hecho la semana siguiente, pero me hacía gracia", cuenta. Y las coreografías de sus shows... ¡Menudo fuego! Y es que su coreógrafo ha trabajado también con Taylor Swift. ¡Flipa! ¿Es Ricky Merino muy bailarín? "Bueno, no, yo es que soy muy currante, me puedo defender".

Pero es que además de cantante, Ricky está licenciado en Comunicación Audiovisual.. ¿Da ideas él para sus vídeos? Y el disco, ¿para cuando?, ¿cuántos singles piensa sacar antes de estrenarlo? "Ahora es que todo se consume muy rápido, si sacas un single solo tiene vida una semana, y si lo peta mucho, pues un mes". "Además es que los discos de nueve canciones me dan rabia, no me gustan".

Por si todo esto fuera poco... ¡Ha hecho un programa con Netflix! "Lo que puedo contar es que es un concurso musical en el que la gente va a ganar pasta cantando bien, y me dan la oportunidad de cantar a mi en cada programa", cuenta. "Se estrenará este 2020 pero no puedo contar más". ¡Es un artista 360 en toda regla!

Conocemos un poquito más de las influencias de Ricky en nuestra ya clásica 'life list'. ¿Cuál fue el primer disco que se compró?, ¿ha ido a algún concierto de las Spice Girls?

¿Y qué opina de 'Universo', el tema de Blas Cantó para Eurovisión? "Creo que es el candidato perfecto, me encanta". Le preguntamos también por la canción que le ha cambiado la vida, que además cantó el la gala 0 de OT...

¡Estrenamos sección! Si Beethoven estuviera vivo le daría like... ¡Pero porque está sordo! Jugamos a Partitura Perfecta con Ricky Merino... ¡A ver ese talento con el teclado!

Antes de irse Ricky Merino nos deleita con un acústico de 'Perfecto'. ¡Wow!

