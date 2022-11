La historia de Aitana y Miguel Bernardeau: cómo empezaron y cuánto tiempo llevan juntos

Todo empezó el 17 de agosto de 2019 en Instagram. Aitana y Miguel Bernardeau decidieron ese día que había llegado el momento de hacer pública su relación y lo hicieron compartiendo sendas fotos en sus perfiles sociales.

"Houstiton, tenemos un problemita", publicó la cantante de entonces 20 años, a la que el actor de 22 respondió con una foto similar en redes: "Qué problemita?"

Las dos publicaciones sirvieron para confirmar un secreto a voces. Días antes la cantante había avivado los rumores —disparados desde que habían sido pillados en Ibiza— publicando en stories dos selfis en los que el actor dormido aparecía durante un vuelo.

Se confirmó así la relación de la que ahora, con motivo del estreno de la serie La última, la primera colaboración de la pareja, se han conocido todos los detalles.

Las entrevistas promocionales han llevado a Aitana y a Miguel a sincerarse sobre su historia y descubrir a sus seguidores que todo empezó con la serie Élite, en la que Bernardeau fue Guzmán Nunier entre 2018 y 2021.

Una historia que empezó por 'Élite'

La historia empezó con Élite de Celestina e Instagram como espacio de conversación. "Yo vi Élite y quise que me escribiese, porque yo era muy orgullosa y no quería hacerlo yo, vaya tontería", contó Aitana en una entrevista con Vanity Fair.

La cantante se las ingenió para buscar la forma de llamar la atención y publicó un storie asegurando que le había "encantado" la serie. "Tenía 19 años, soy muy joven, pero ahí era todavía más. Un poco infantil y nada, de repente me dijo: ‘Muchas gracias’. Empezamos a ser amigos hasta que bueno... pasó algo más”, contó la intérprete sobre el mensaje publicado un año antes de confirmarse la relación (en 2018).

Miguel Bernardeau es un poco más romántico y cree que la magia de la pareja no es cosa de las redes sociales. "Creo que la vida nos juntó", afirmó en esa misma entrevitsa al referirse a su pareja.

La famosa tercera cita de Aitana y Miguel

Miguel Bernardeau y Aitana hablan poco sobre su noviazgo que intentan mantener alejado de los focos. "No somos de exponer nuestra vida privada. Allí se nos ve más porque hay muchos paparazzi, sobre todo en verano, por eso salen foto", dicen sobre los viajes que hacen en verano a Ibiza, destino donde en junio de 2019 fueron pillados por primera vez.

El actor hace lo imposible por mantener su vida alejada de los focos y, de hecho, sigue conservando sus amigos de infancia que no tienen nada que ver con la interpretación ni la música. Esos amigos fueron también sus aliados en la tercera cita de la pareja.

"Esto no lo sabe nadie, lo voy a contar. Recuerdo estar en una discoteca, tercera cita con mi novio que en ese momento estaba conociendo. Recuerdo querer darle un beso porque me apetecía darle un beso porque me encanta, y literalmente acercarme a él a dárselo y mis amigos poniéndose en barra delante para que nadie pudiera ver nada", contó la artista en el programa Pinky Promise, el programa de la mexicana Karla Diaz.

Más enamorado que nunca

El beso protegido es uno de los secretos no contado hasta ahora de la pareja, que tras trabajar junta en la serie de Disney + se muestra en su mejor momento.

"Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto", ha confesado el actor en la entrevista de Vanity Fair, en la que la pareja contó también qué supuso para ellos trabajar juntos.

"Yo pensaba que iba a ser difícil para mí, no por discutir o no, sino porque al final trabajar con tu pareja... Nunca lo había hecho, pero me ha parecido una experiencia preciosa", aseguró Bernardeau sobre el rodaje en el que no hubo lugar a discusión.

Una cosa es lo que pasa en casa y otra, lo que pasa en los proyectos. " Dentro del trabajo somos compañeros, y con compañeros nunca te peleas, porque no sería apropiado", añadió Aitana sobre esta experiencia.