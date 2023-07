La historia de amor de Rosalía y Rauw Alejandro: cómo se conocieron y cuándo se comprometieron

Una de las parejas del momento son Rosalía y Rauw Alejando, dos artistas conocidos mundialmente. Pese a ser de puntos del mundo diferentes y tener vidas llenas de conciertos, han conseguido estar juntos por más de tres años.

Cómo se conocieron

Los cantantes estuvieron hablando por meses antes de verse en persona por primera vez, según una entrevista para Billboard. Se estuvieron mandando mensajes a través de Instagram hasta coincidir en un hotel de Las Vegas durante los Latin Grammy de 2019.

“Estaba nervioso, no te voy a mentir. Bajó Rosi, la vi. Me puse más nervioso”, comentaba Rauw. No obstante parece que ambos sintieron un flechazo a la vez y fue amor a primera vista según revelaron al mismo medio.

Primeras interacciones públicas

Ambos han contribuido en proyectos del otro incluso antes de saberse que estaban juntos. En 2020 el puertorriqueño lanzó Afrodisiaco, su primer disco completo y en la canción Dile a él la intérprete de Malamentehizo los coros.

Los rumores de que entre ellos había más que una simple colaboración no tardaron en aparecer. No fue hasta septiembre de 2021 que ellos mismos subieron algo juntos. Siguiendo una tendencia de Tiktok Rosalía aparecía con el intérprete de Punto 40 haciendo un corazón con sus brazos. No confirmaron nada pero la gente tampoco tenía dudas.

Tan solo un día después, el 25 de septiembre la catalana publicaba fotos de la misma habitación con globos del Tiktok celebrando su cumpleaños con Rauw Alejandro. “BlisssssSSSS. librA y bendecidA”, puso en la descripción del carrusel de fotografías.

La noticia oficial

En la alfombra roja de unos premios de música aparecieron dándose la mano a finales de 2021. Sin embargo, el comunicado oficial vino después. Con Rosalía e Ibai como presentadores del evento, la artista española llamó al escenario al intérprete de Desesperados. Cuando subió se dieron su primer beso en público que, aunque se pudo ver poco porque el streamer se puso en medio sin querer, se confirmó definitivamente que estaban juntos.

Un año lleno de emociones

En mayo de 2022 el cantante de Puerto Rico mencionó un proyecto en común con Rosalia en la MusicCon de Billboard. “Ciertamente ya tenemos algunas cosas en el estudio. Es una sorpresa. Esas canciones están bajo seguridad adicional. Estamos planeando hacer el lanzamiento, no voy a decir cuándo, pero pronto. Lo estamos haciendo por el amor de los fans y ella es mi chica e hice esas canciones con más amor. Número uno seguro” declaraba el artista.

Ese mismo año, aprovecharon el verano para tomarse unas vacaciones en Grecia. Allí comenzaron los rumores del compromiso pues en una de las publicaciones parecía que la cantante llevaba un anillo de diamantes.

En noviembre volvieron a aparecer juntos en los Latin Grammys donde Rosalía le dedicó especialmente el premio por mejor álbum del año a su pareja. “Muchas, muchas, muchas gracias. Motomami es el álbum por el que más he tenido que luchar, ha sido más difícil de hacer, pero seguí adelante”, declaraba. “Gracias por apoyar mi música siempre, aunque esta cambie”, continuaba agradeciendo a una larga lista de personas. “Gracias al amor de mi vida. Baby, te quiero”, finalizaba discurso.

Para terminar el año los cantantes decidieron alejarse de sus respectivos países y apostar por oriente, pasando la Nochevieja en Japón.

Disco colaborativo

En marzo ya se anunció el EP de Rosalía y Rauw alejandro, RЯ que contenía tres canciones. La primera que salió fue Beso cuyo videoclip termina con la cantante llorando de emoción y mostrando el anillo de compromiso anunciando que dentro de poco se casarían.

Videoclip Beso

Paulatinamente han ido sacando el resto de canciones, Vampiros y Promesa y parece que de momento ambos parecen seguir centrados en la música.

El Motomami World Tour acaba de terminar tras más de un año de gira mientras que el puertorriqueño ha sacado este verano un nuevo álbum, Playa Saturno.