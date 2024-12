Selena Gomez se defiende de las críticas de Eugenio Derbez tras su paso por 'Emilia Pérez'

Selena Gómez vuelve a ser diana de las críticas. En esta última ocasión todo ha venido en consecuencia de su último trabajo enEmilia Pérez. La película, bajo la dirección de Jacques Audiard, narra la historia de cómo el narcotraficante mexicano Manitas que busca convertirse en la mujer que siempre quiso ser. En este film, protagonizado por Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña (quien interpreta a Rita, abogada que ayuda a Manitas para conseguir su sueños) y Selena Gomez, la cantante da vida a Jessi del Monte, esposa del narcotraficante.

Uno de los mayores retos de la cantante durante el rodaje fue interpretar este personaje en castellano, un idioma que, a pesar de tener familia mexicana, realmente no es su lengua materna.

Las críticas han venido por parte de Eugenio Derbez. El actor mexicano, no ha dudado en calificar la interpretación de Selena Gomez como "indefendible", durante su paso por el podcast Hablando de Cine Con Gaby Meza. Una crítica, a la que la conductora del formato añadió diciendo: "es muy buena actriz, pero el español no es ni su idioma principal, ni secundario, ni quinto, y por eso siento que no sabe lo que está diciendo, y al no saber lo que está diciendo, no puede haber matices en su interpretación. Entonces lo que tiene que hacer es radicalizarlo, o ir al extremo o estar muy enojada. No hay puntos medios. Por eso su actuación no es convincente, si no que es incómoda".

Una crítica, a lo que el actor mexicano eludía preguntándose: "¿No puedo creer que nadie esté hablando de eso?". "En Cannes le dan un premio y en Estados Unidos no han hablado de eso. Siento que lo que pasa es que no hablan español", explicó. Una barrera idiomática que se extrapolaba en el mismo rodaje, ya que Eugenio hizo referencia a que el director de la película era francés. "Es raro, si el director no habla ni español ni inglés; y la película es ingles y en español y a parte sucede en México y no conoces la cultura...".

La respuesta de Selena Gómez frente a las críticas de Eugenio Derbez

Selena Gomez no ha dudado en pronunciarse ante el discurso de Eugenio en este pódcast. "Entiendo de dónde vienes... Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no quita el trabajo y el corazón que puse en esta película" respondió la artista de Slow Down a través de Tik Tok. Un comentario que fue avalado por más de 148 mil me gustas en esta red.

Las disculpas de Eugenio Dorbez

Tras este comentario, el tema parece que ha quedado zanjado en redes con un comunicado del actor mexicano en ekl que expresa sus disculpas a Selena Gómez. "Realmente me disculpo por mis comentarios descuidados: son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo", comenzó diciendo el actor de Un mar de enredos. Unas palabras a las que añade que "como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón".

"Emilia Pérez merece ser celebrada, no menospreciada por comentarios muy irreflexivos. Me alejo de esto con una importante lección aprendida. Si bien entiendo que no pueda aceptar mis disculpas, sepa que provienen del corazón", expresó.