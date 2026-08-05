Las imágenes de Ester Expósito y Mbappé de vacaciones por Barcelona

Ester Expósito y Mbappé han sido captados por las cámaras en una visita privada a la Sagrada Familia en Barcelona, donde han disfrutado de esta experiencia cultural.

Ester Expósito y Kylian Mbappé continúan consolidándose como una de las parejas más comentadas del verano.

Desde que comenzaron a surgir los primeros rumores sobre su relación el pasado mes de marzo, cada uno de sus movimientos ha despertado un enorme interés mediático y ha generado todo tipo de comentarios. A pesar de las críticas que reciben con frecuencia -de las que se pronunció la propia Expósito- ambos parecen centrados en disfrutar de su historia de amor y aprovechan cualquier hueco en sus agendas para compartir tiempo juntos.

Después de haber sido vistos por París, ahora la pareja ha elegido Barcelona como destino para una escapada. Y todo ello se conoce por las imágenes que han circulado por redes sociales ajenas a ellos, pues siguen siendo discretos el uno con el otro en sus cuentas personales.

La actriz y el futbolista han sido vistos recorriendo la Ciudad Condal como dos turistas más. Aunque por ahora apenas han salido a la luz más detalles sobre su estancia, sí se les ha podido ver disfrutando de una visita privada a la Sagrada Familia, donde quedaron impresionados por la espectacularidad del emblemático templo.

Una visita filtrada por la guía turística

La guía turística Manu Kaur, responsable de KaurTours, fue quien dio a conocer la visita a través de su perfil de Instagram. "Un día normal de trabajo... hasta que Mbappé y Ester aparecen para una visita VIP en la Sagrada Familia", escribió junto a varias imágenes. En las fotografías puede verse a la pareja contemplando la fachada de la basílica mientras sigue atentamente las explicaciones de la guía.

Este viaje llega apenas unos días después de que la actriz anunciara que emprendería acciones legales contra varias informaciones que considera falsas y difamatorias sobre su vida privada. Desde que su relación con el jugador del Real Madrid salió a la luz, la intérprete ha sido objeto de numerosos comentarios negativos en redes sociales.