Iñaki 'Uoho' Antón, exguitarrista de Extremoduro, vuelve a casa tras su ingreso hospitalario

Iñaki Antón, exguitarrista de Extremoduro, ingresó en el hospital el pasado 10 de diciembre, el mismo día de la muerte de Robe Iniesta. Así lo informó la cuenta de Instagram de Rebrote, el actual grupo del artista: "Ha sido ingresado para una intervención quirúrgica. Si todo va bien, requerirá un tiempo de reposo y convalecencia", decía el comunicado.

Ahora, este viernes 12 de diciembre, ese mismo perfil ha actualizado el estado de salud de Uoho: "Iñaki ya está en casa y necesitará unos días de descanso y tranquilidad", ha informado la banda. "Desde el equipo de Rebrote, os pedimos comprensión y que respetéis su convalecencia y recogimiento después de todo lo acontecido. Muchas gracias a todo el mundo", ha añadido el comunicado.

La salud de Iñaki Antón

Iñaki Antón ha sido paciente de covid persistente, tal y como explicó en una entrevista reciente con El País. Se trata de una secuela de la pandemia con la que Uoho tuvo que convivir tras contagiarse del virus en diciembre de 2022 y que le obligó a permanecer tumbado en la cama "casi dos años y medio".

"Yo no podía ni hablar. Estás espeso, te trabas. Es una enfermedad que te deja hecho una planta, al menos a mí. Hasta escuchar música me alteraba. Venían amigos de visita, pero no podía atenderlos, porque el estar sentado te cansa. No puedes mantener el cuerpo erguido para comer durante 15 minutos. Te tienes que ir a la cama. Es una movida heavy que solo entiende la gente que la tiene", explicó el músico.

La canción de Rebrote en honor a Robe

El mismo día del ingreso hospitalario de Iñaki Antón, Rebrote quiso compartir una canción en honor al exlíder de Robe Iniesta. El tema, publicado en YouTube, dura casi diez minutos y se titula Cuando No Estás Tú...

"El color de este blues me cautiva entre los abismos de mi zozobra desde que no estás tú / Y la luna –que ahora es azul–, desconcierta la dirección de mi trayectoria, cuando no estás tú / Porque no estás tú…", dice una parte de la letra. "Allá donde estés... Esperamos que te guste", comentó el grupo en su cuenta de Instagram.