Se incendia la casa de la infancia de Beyoncé el día de Navidad

La Navidad empezó de la peor forma en el número 2400 de Rosedale, en Houston, donde se ubica la vivienda conocida por haber sido la casa de la infancia de Beyoncé durante cinco años. Hacia las 2 de la madrugada del día de Navidad, uno de los lugares que vio crecer a la cantante salía ardiendo en plena noche cerrada.

El departamento de bomberos de la ciudad llegó al lugar unos cinco minutos más tarde y tardó 10 minutos en apagarlo. Tal y como informa el medio Associated Press, la familia que reside allí actualmente -una pareja y dos niños pequeños- escapó sana y salva del incendio, del que todavía se desconocen las causas.

Situada en el barrio histórico de Riverside Terrace, la residencia se construyó en 1946. La familia de Beyoncé, los Knowles, compraron la casa en el año 1981, de forma que la artista vivió allí hasta los cinco años. Fue entonces cuando, al nacer Solange, en 1986, se mudaron. Un comprador adquirió el terreno en 2022 por 310 mil dólares.

Con el tiempo, la casa, que ha sido escenario de la desgracia este 25 de diciembre, se ha convertido en un lugar emblemático que visitar gracias al interés sentimental de los fans de la cantante de If I Were a Boy. No solo para ellos; a pesar de que fue poco tiempo el que la intérprete vivió en aquella casa, también se vio hace no mucho a la propia Beyoncé sacando fotos en las inmediaciones del lugar cuando pasó por Houston con su gira Renaissance World Tour. Un gesto que demuestra una conexión especial con la residencia.

La última aparición pública de la cantante fue el pasado 21 de diciembre, donde paró con su tour en Salvador, Brasil, con una actuación sorpresa durante una fiesta privada.

