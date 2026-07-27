El incómodo momento de Usher con una fan en el escenario: "No creo que quiera estar aquí"

La gira The R&B Tour incluye un baile sensual de Usher con una fan del público, pero en su concierto de Nashville este momento se tornó tenso para el artista.

Usher y Chris Brown se han unido de gira, The R&B Tour. En esta unión sobre los escenarios los artistas interpretan colaboraciones como New Flame y Party y también canciones propias por separado.

Y precisamente ha sido en uno de los momentos más comentados de la parte del show protagonizada por Usher el que se ha convertido en viral. Y es que en mitad del espectáculo el artista sube a una fan al escenario para bailarle sensualmente.

Sin embargo, esta fórmula se tornó incómoda en el concierto de Nasville, tanto que el cantante tuvo que interrumpir la escena. Normalmente las fans que suben a la tarima en esta parte del concierto lo dan todo con el artista, pero en este caso la mujer seleccionada parecía poco entusiasmada mientras Usher se le inclinaba sin camiseta.

"No creo que ella quiera estar en el escenario, chicos", expuso el artista en mitad de sus movimientos, poniendo fin abruptamente al encuentro. Por supuesto, el incómodo momento no tardó en hacerse viral en internet, donde los espectadores criticaron duramente a la mujer por, aparentemente, haber arruinado una fantasía que muchos estarían encantados de vivir.

La mujer finalmente ha respondido por redes sociales, debido al odio masivo. En su declaración por redes sociales expresa que no se negó en subir al escenario y que no tenía problema en cómo salir en las pantallas del concierto. La escogida para subir a la tarima también ha explicado que ella y su madre originalmente tenían entradas de pista antes de que el equipo de Usher se pusiera en contacto con ellas y las ascendiera a VIP.

Pero su mayor problema era que el concierto fuera compartido con Chris Brown. Aunque la mujer no entra en detalles, cabe recordar que dicho artista fue declarado culpable de un delito de agresión contra Rihanna cuando eran pareja en 2009.