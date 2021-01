La influencer Grace Villarreal explica la angustia que vivió cuando le dijeron que su hijo había muerto por error

Grace Villarreal ha publicado un vídeo en Instagram en el que ha explicado la angustiosa situación que vivió cuando le comunicaron, por error, que su hijo había muert o. El pequeño sufrió una convulsión febril y no respondía y la influencer quiere con este vídeo concienciar a los padres de la importancia que tiene cuidar las fiebres de los pequeños.

Grave Villarreal, una conocida influencer colombiana afincada en España, ha querido compartir con sus 619.000 seguidores de Instagram algo bastante distinto al contenido que suele publicar.

"No hablaría de esto normalmente porque el contenido que suelo crear para redes sociales es contenido positivo y si puede ser, sacaros una sonrisa", empieza explicando en el vídeo.

Grace explica que hace dos semanas recibió una llamada a la oficina de la persona que cuida a sus hijos diciéndole que su hijo menor había fallecido. "Entré en un estado de shock, empecé a gritar, me volví completamente loca... Salí, cogí el coche y en muy poco tiempo estaba en el hospital", continúa explicando asegurando que no podía llorar debido al estado de shock en el que se encontraba por la forma en la que le habían dado la noticia.

"El caso es que a Luca le había dado fiebre y la fiebre subió tan rápido que le había provocado una convulsión febril. La persona que lo estaba cuidando en ese momento no lo sabía y solo me repetía que mi hijo estaba muerto, que no respiraba, ni abría los ojos, ni reaccionaba", añade.

Grace explica que esta no es la primera vez que ocurría algo así en su familia. Su hija mayor, Violetta, cuando tenía menos de 3 años también sufrió una convulsión febril, que describe como uno de los momentos "más duros de su vida", aunque reconoce que en esta ocasión ha sido peor ya que con Luca no estaba presente y se le dijo que había muerto.

El objetivo de este video es concienciar de la importancia que tienen las fiebres, ya que Grace asegura que siempre que ha llevado a sus hijos con fiebre al médico, no le han dado más importancia y los han mandado a casa con medicinas.

"La fiebre es importante porque es un mecanismo de defensa y significa que hay algo más que está pasando en el cuerpo de ese niño. Violetta tuvo muchas infecciones y muchas fiebres y no se descubrió qué había más allá de las fiebres hasta pasados 7 años", confiesa volviendo a recalcar que nos hemos malacostumbrado a no dar importancia a una fiebre y pensar que con un ibuprofeno se va.