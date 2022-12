Los inicios de India Martínez en la música: cuándo empezó a cantar y cuántos años tenía cuando firmó por una discográfica

India Martínez siempre ha estado cerca de la música.

Manolo Caracol, Antonio Molina, La Niña de los Peines, Tomás Pavón, Antonio Chacón, Terremoto de jerez, Camarón de la Isla o Enrique Morente han sido los artistas e influencias que han acompañado durante su infancia y en quiénes se fijó cuando se subió a un escenario por primera vez. Era solo una niña pero ya apuntaba maneras.

Empieza a cantar con 11 años y a los 17 firma su primer contrato

Solo tenía 11 años cuando Jennifer Jessica Martínez Fernández -su nombre real- comenzó a cantar para el público.

El flamenco corría por sus venas y la peña flamenca El Palangre, en Roquetas de Mar, le dio su primera oportunidad sobre las tablas.

Aunque había nacido en Córdoba, sus padres se mudaron a Almería, donde da sus primeros pasos como cantante. Tal era su talento que empezaron a conocerla como "la niña del puerto". Su fama iba creciendo paulatinamente.

El concurso musical infantil Veo Veo le dio un pequeño impulso y desde entonces su afición por el cante no dejó de crecer.

Solo tenía 17 años cuando una discográfica llamó a su puerta por primera vez. Diego Ibáñez, su descubridor y productor, la bautizó con el nombre artístico de India y le ofreció un contrato con La Voz del Sur, sello bajo el que editó su primer álbum de estudio, Azulejos de lunares.

"A mí no me importa como me llame la gente; en casa, la familia, los amigos, me han llamado siempre Jenny y lo siguen haciendo. Y de que me llamen India, la verdad es que me encanta, y me gusta que la gente que me conoce por mi faceta artística me llame siempre así, porque pone las cosas en su sitio. Y, siendo sincera, lo de India lo veo más como un apodo que como un nombre artístico", dijo sobre estos primeros pasos en una charla con La Vanguardia.

Nominada a los Latin Grammy con 21

Cuatro años más tarde de aquel debut musical llegaron los reconocimiento. Llegaron los nuevos sonidos, grabó su segundo álbum, Despertar, y este fue nominado a dos Grammy Latinos: Mejor Nuevo Artista y Mejor Ingeniería de Grabación.

"Fue un chute de energía, de apoyo", rememora en su página web.

Mudanza a Madrid y búsqueda de nuevos sonidos

Sabedora de que su futuro laboral pasaba por abrirse paso en la música, decidió hacer las maletas y mudarse a Madrid para crecer en este sentido.

Estudió armonía, piano, guitarra acústica, canto, interpretación, baile... Y en 2012 comenzaron a llegar los frutos de tantos años de trabajo constante y esfuerzo. Editó su álbum Trece Verdades y consiguió su primer Disco de Oro. Era solo el inicio de una carrera que acababa de despegar.

Publicó Otras verdades de la mano de grandes compositores y para Camino de la buena suerte, su siguiente disco, recuperó su afán por la escritura y composición. Luego llegó Dual, en el que colabora con artistas tan conocidos como Enrique Iglesias, David Bisbal o Franco de Vida. 2016 fue el año de Te cuento un secreto, otro de sus álbumes cargado de grandes éxitos.

Un Goya en 2015

Fue en la edición de 2015 de los premios Goya cuando India Martínez salió coronada. Se llevó el Premio a la Mejor Canción Original por Niño sin miedo, una colaboración con Rachid Taha para la película El Niño.

Su consagración como artista y la llegada del noveno álbum

Pero su consagración como artista y cara conocida de la música tradicional española llegó en 2019 con Palmeras, un homenaje al barrio cordobés donde creció y que la ha catapultado como una de esas artistas únicas llenas de energía y raíz.

Su último disco, el noveno de su carrera, se llama Nuestro Mundo y es un compendio de sonidos actuales sin renunciar a su esencia. La bachata, el reggaeton y las baladas se abren paso en el camino de una artista que no tiene miedo a los riesgos.