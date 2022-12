Íñigo Onieva estalla contra Hugo Arévalo por Tamara Falcó y después le pide perdón

Íñigo Onieva ha estallado contra Hugo Arévalo. Dos meses después de su ruptura con su prometida Tamara Falcó, han relacionado a la marquesa de Griñón con Arévalo, amigo del empresario madrileño.

Tamara ni ha confirmado ni ha desmentido la relación con Hugo, lo que si sabemos es que no ha perdido la ilusión, según le ha contado a Pablo Motos, y los demás colaboradores han señalado que está radiante.

Tras los rumores de posible colaboración Íñigo Onieva ha soltado culebras por la boca del que era su amigo, tachándolo de "sucia rata". "Tú te has declarado y has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Y, para coronarte, lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo", revelaba.

"Das asco, pero sobre todo pena. Eres un trepa social interesado, tóxico, nocivo, acomplejado e inseguro. Un nuevo rico que coge berrinches cuando no está incluido en un plan", ha dicho sobre el empresario señalando que se deshahoga así por no partirle la cara.

Además ha confesado que Hugo Arévalo iba a ser el padrino en caso de tener un hijo con Tamara Falcó y que cree que el filtró algunas informaciones negativas de él a la prensa.

Sus disculpas

Después de la sarta de descalificativos de Íñigo hacia Hugo a través del grupo de WhatsApp del que se habían filtrado las conversaciones, el empresario ha rectificado y ha pedido perdón por sus palabras.

"Hola a todos. Este es un chat de amigos y como tal entendía que nuestras conversaciones eran privadas. Es obvio que me he equivocado en la forma. He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme fruto del dolor, y me retracto de ese tono. Lo siento por ello y pido disculpas. No me retracto, obviamente, en lo referente a la traición ni nada al respecto con la clase de tipo que eres", ha reculado Onieva.

También ha aprovechado su mensaje para advertir a su examigo de que cuide a su exnovia: "Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles. Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escala social. Ya dejo las comunicaciones por aquí. Al resto de amigos del grupo, no os sintáis en medio de nada. Ninguno. Amor a todos y felices fiestas".

Por el momento ni Tamara ni Hugo se han pronunciado al respecto.