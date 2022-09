Iñigo Onieva niega los rumores de infidelidad a Tamara Falcó: "Nos vamos a casar pese a quien le pese"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han dado la noticia del año al anunciar que se casan a través del perfil de Instagram de la marquesa, que muy feliz presumía de anillo de compromiso y de amor verdadero con sus 1,3 millones de seguidores.

Pero 24 horas después de esta buena nueva, un vídeo de Íñigo besándose con otra mujer salió a la luz, poniendo en duda la fidelidad del empresario a la marquesa de Griñón, provocando todo tipo de especulaciones y comentarios.

Pero Onieva no iba a permitir que estropeasen el momento más feliz de sus vidas y se ha pronunciado ante este polémico vídeo delate de las cámaras de GTRES y Europa Press, explicando que el vídeo era de hace tres años, 2019, cuando aún no conocía a Tamara ni había empezado una relación con ella. También ha querido recordar que no es la primera vez que se inventan cosas para destrozar la relación.

Además de negar la infidelidad, ha afirmado en rotundo su amor por ella y la continuidad del enlace: "Quiero a Tamara con locura y nos vamos a casar pese a quien le pese", sentenciaba Íñigo. "Estamos muy contentos de haber tomado la decisión, es un paso que nos emociona a los dos", continuaba.

Aunque ellos no son los únicos contentos y emocionados, pues la familia de ambas partes apoya la boda "al 100%", además de todos los seguidores de la pareja, que estaban esperando este compromiso con ansias.