Íñigo Onieva pide perdón a la familia de Tamara Falcó en su discurso de boda

Íñigo Onieva quiso aprovechar su discurso de boda para volver a pedir perdón a la familia de Tamara Falcó.

El empresario y ya marido cogió el micrófono tras la cena —justo después de que hablase su cuñado Manolo Falcó, padrino de la boda— para dedicarle un bonito mensaje a su recién estrenada mujer.

Antes de dirigirse a la marquesa de Griñón, Íñigo habló a su familia y a su familia política. "Quiero dar gracias a mi familia —familia Molas, familia Onieva— porque llegar hasta aquí no ha sido un camino de rosas, no ha sido fácil. Y la verdad es que sin vuestro apoyo y sin vuestro cariño no hubiese podido llegar; habéis sido mi gasolina", dijo a su madre, su padre y sus dos hermanos, su principal apoyo cuando se anunció el fin del primer compromiso de boda con Tamara Falcó tras hacerse pública la infidelidad del joven.

Y siguió con un mensaje para la familia de Tamara: “Querida familia política, os quiero pedir perdón de nuevo. Ya sé que en la pedida dijimos que el pasado se queda en el pasado, que miramos al futuro, pero os he hecho sufrir por mis errores a todos vosotros y es algo que no me perdonaré y que compensaré cada día de mi vida”.

Las palabras de Íñigo Onieva a Tamara Falcó

El novio dedicó este momento de protagonismo, en el que la mirada de los 400 invitados se dirigieron a él, para entonar el mea culpa y también para proclamar su amor a Tamara Falcó.

"Mi amor, he dado gracias a mis amigos, a mi familia, a todos los que están aquí, pero gracias a ti, mi amor, porque eres magia. Gracias. Porque eres magia. Y porque eres un regalo de Dios que no sé ni siquiera si merezco. ¿Quién puede estar a tu altura? No sé, nadie. No sé ni siquiera si es un regalo. Gracias", le dijo.

Íñigo se deshizo en halagos hacia Tamara y le agradeció lo que había hecho por él a nivel personal. "Mi amor, la verdad es que yo creo que la clave es que no te puedo admirar más en todos los sentidos. A nivel profesional está claro, porque todo proyecto en el que te involucras se convierte en éxito, pero sobre todo a nivel personal, porque estás a otro nivel de persona. Haces que yo, que tampoco estoy a tu nivel personal, sea una mejor persona cada día y sacas lo mejor de mí. Suena a cliché… pero es que es verdad que, a lo largo de estos tres años de relación, tú me has enseñado cosas muy importantes. El valor de la honestidad, sobre todo, muy importante. Para todos los que queráis tener una relación saludable, honestidad lo primero. Lo segundo, el valor del perdón. Tú, como estás a otro nivel, lo has hecho (perdonar). Y el amar”, añadió.

El novio recordó cada uno de los valores de su mujer —"paz, serenidad, estabilidad, equilibrio, amor"— y acabó su discurso recordando a Carlos Falcó, marqués de Griñón, al que no tuvo el placer de conocer. "Seguro que estaría feliz de verte radiante como estás", le dijo a Tamara. "“Por él, por favor, alzad el vino que con tanto cariño hizo en nombre de sus hijas. Estamos en su casa y con su vino, así que por don Carlos Falcó, por Tamara, por todos vosotros, por España y por el Rey. ¡Viva!", apuntó en su brindis.

El recadito del hermano de Tamara Falcó a Íñigo Onieva

Antes del discurso del novio, fue el discurso del padrino, Manolo Falcó. El hermano de Tamara Falcó le dedicó un mensaje a su nuevo cuñado antes de cederle el micrófono.

"Hoy ha sido un día muy importante, con una Misa increíble. Esta familia no era famosa por matrimonios largos hasta que llegamos nosotros. Tardé mucho en casarme, como sabe Amparo muy bien. Hasta que te casas, las puedes hacer cuadradas, pero cuando te casas, ahí estás”, le dijo recordándole también lo que había dicho el padre Cruz durante la ceremonia: "Íñigo, hay que pedir perdón".

Tras los dos discursos, llegó el momento de los ramos. Hubo siete, que Tamara repartió entre sus invitados.