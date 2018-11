Jaden Smith declara en un concierto que su novio es un famoso rapero

Parece ser que la ex pareja Pete Davidson y Ariana Grande no acabaron tan bien. Puede ser que su ruptura no fuera tan amistosa como nos han hecho creer o simplemente las cosas han cambiado. El actor estadounidense trabaja en el programa ''Saturday Night Live'' y ahí es donde hizo una broma sobre su ex compromiso con la cantante cosa que a ella no le hizo mucha gracia.