"Jamás pensé que ese día cambiaría mi vida": Pablo Alborán comparte un emotivo vídeo cargado de lágrimas y recuerdos

Pablo Alborán se encuentra en una de las etapas más importantes de su vida a nivel profesional. Y el cantante lo sabe. Cuatro son las semanas que lleva consecutivas como número uno en ventas, tanto físicas como digitales, gracias a su último y quinto álbum, Vértigo, y no puede estar más emocionado de que eso ocurra.

Por eso quizá, cuando esta semana se han cumplido diez años de la salida de su primer disco, el cantante ha querido compartir un vídeo muy emotivo con todos sus seguidores, en el que recuerda sus orígenes y lo orgulloso que se siente de ellos.

Pablo ha agradecido y recordado su décimo aniversario en la música publicando en Instagram un vídeo en el podemos verle visiblemente afectado, llorando de emoción, en su primera firma de discos allá por el 2011.

"Jamás pensé que este día cambiaría mi vida. El 1 de febrero del 2011 saqué mi primer disco. Así que hoy cumplimos 10 años familia. Gracias por tantas emociones. No me olvido jamás del esfuerzo y del trabajo de todas las personas que han creído y creen en mí. Por 10 años más. Os quiero", escribía junto a la foto.

Por supuesto, muchas han sido las felicitaciones que ha recibido por sus primeros diez años en la música. Comentarios desde su propios seguidores y amigos como Melani Olivares a profesionales de la canción como Dani Martín no han querido dejar de felicitar al artista. La mayoría asegurando que seguirá triunfando muchos años más. Algo que lo que estamos seguros que así será.

VÉRTIGO, SU ESPERADO NUEVO TRABAJO

Después de unos meses de incertidumbre, por fin Pablo Alborán pudo por fin lanzar Vértigo, su nuevo trabajo, que llega tras el éxito de su predecesor, Prometo, y del que hemos disfrutado de temazos como 'Si hubieras querido', 'Hablemos de amor' y 'Corazón descalzo'.

El artista malagueño presentó su nuevos disco por streaming y en rueda de prensa: "La canción que más vértigo me ha dado es precisamente la que tiene este nombre, y da título al disco. Otra muy personal es 'Que siempre sea verano', ya que me recuerda a lo que siempre me dice mi madre: 'Que pase lo que pase, al final del día, cuando se coge de la mano de mi padre, todo lo demás no importa", comentaba durante la presentación.

UN DISCO REPLETO DE ALTOS Y BAJOS

En este disco, Pablo ha dado rienda suelta a ideas locas, incluso algunas cosas que podrían considerarse 'errores'. Y es que el artista ha decidido dejar versiones que sabe que "podían sonar mejor", pero que esa toma le parecía mucho más real.

"Este disco esta lleno de altos y bajos. La sensación de vértigo no es solo cuando está asomado a lo alto de algo y miras para abajo. También es la sensación de estar quieto y sentir que todo se mueve a tu alrededor. Y eso es la vida. Por eso hay canciones que están cantadas para adentro y otras que están cantadas para afuera", explicaba.

Vértigo es un álbum en el que Pablo ha trabajado durante el último año, pero que también le ha pillado durante este 2020 y la pandemia mundial de coronavirus, cambiando la percepción del artista.

La industria de la música y de los espectáculos en directo, el día a día del malagueño, se ha visto terriblemente afectada por la pandemia. Y aunque todo el sector se ha unido para poder salir adelante adaptándose a las nuevas normas, todavía no se sabe cuando podremos disfrutar de la música en directo tal como la conocíamos hasta ahora.

"El máximo miedo que tenía era saber si era capaz de soportar una vida sin música", confesaba, explicando que el estaba acostumbrado a viajar y a llevar su música por todo el mundo.

UNA PRESENTACIÓN DE "VÉRTIGO"

A pesar de la situación actual, Pablo Alborán no ha querido dejar pasar la oportunidad de presentar algunos de los temas de Vértigo en una espectacular actuación desde lo más alto de la torre Picasso de Madrid.

Rodeado de sus músicos en círculo, Pablo aparecía vestido con un gran abrigo para combatir las bajas temperaturas de diciembre.

"Me sentí muy afortunado de poder realizarlo y lo he disfrutado mucho. Pero he echado de menos no haberme parado 10 minutos a mirar a mi alrededor", explica confesando que le encanta contemplar el cielo.

¡Muchas felicidades, Pablo!