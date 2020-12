Pablo Alborán: "Vértigo también es estar quieto y que todo se mueva alrededor"

Después de unos meses de incertidumbre, por fin Pablo Alborán lo tiene todo listo para lanzar Vértigo. Un nuevo trabajo que llega tras el éxito de su predecesor, Prometo, y del que nos ha ido presentando algunas canciones como 'Si hubieras querido', 'Hablemos de amor' y 'Corazón descalzo'.

Ahora el artista malagueño nos ha reunido en una rueda de prensa para charlar sobre este trabajo y queríamos saber cuáles de las canciones incluidas en este disco le ha dado más "vértigo" que saliese a la luz. Ya que todas sus letras hablan de temas muy personales y de sentimientos.

"La canción que más vértigo me ha dado es precisamente la que tiene este nombre, y da título al disco. Otra muy personal es 'Que siempre sea verano', ya que me recuerda a lo que siempre me dice mi madre: 'Que pase lo que pase, al final del día, cuando se coge de la mano de mi padre, todo lo demás no importa".

UN DISCO REPLETO DE ALTOS Y BAJOS

Pablo nos explica que en este disco a dado rienda suelta a ideas locas, incluso algunas cosas que podrían considerarse 'errores'. Y es que el artista ha decidido dejar versiones que sabe que "podían sonar mejor", pero que esa toma le parecía mucho más real.

"Este disco esta lleno de altos y bajos. La sensación de vértigo no es solo cuando está asomado a lo alto de algo y miras para abajo. También es la sensación de estar quieto y sentir que todo se mueve a tu alrededor. Y eso es la vida. Por eso hay canciones que están cantadas para adentro y otras que están cantadas para afuera", explica.

Vértigo es un álbum en el que Pablo ha trabajado durante el último año, pero que también le ha pillado durante este 2020 y la pandemia mundial de coronavirus, cambiando la percepción del artista.

La industria de la música y de los espectáculos en directo, el día a día del malagueño, se ha visto terriblemente afectada por la pandemia. Y aunque todo el sector se ha unido para poder salir adelante adaptándose a las nuevas normas, todavía no se sabe cuando podremos disfrutar de la música en directo tal como la conocíamos hasta ahora.

"El máximo miedo que tenía era saber si era capaz de soportar una vida sin música", confesaba explicando que el estaba acostumbrado a viajar y a llevar su música por todo el mundo.

UNA PRESENTACIÓN DE "VÉRTIGO"

A pesar de la situación actual, Pablo Alborán no ha querido dejar pasar la oportunidad de presentar algunos de los temas de Vértigo en una espectacular actuación desde lo más alto de la torre Picasso de Madrid.

Rodeado de sus músicos en círculo, Pablo aparecía vestido con un gran abrigo para combatir las bajas temperaturas de diciembre.

"Me sentí muy afortunado de poder realizarlo y lo he disfrutado mucho. Pero he echado de menos no haberme parado 10 minutos a mirar a mi alrededor", explica confesando que le encanta contemplar el cielo.

