2020, un año de himnos contra el COVID-19: De Pablo Alborán a Pau Donés, pasando por Dua Lipa o Cher

Empieza la cuenta atrás para despedir este 2020, un año complicado por el covid-19. La cultura se ha visto afectada por las restricciones, los artistas se han movilizado en apoyo al sector de los eventos, pero también han lanzado canciones y versiones solidarias.

Sin duda, el 2020 será recordado como el año de la pandemia del coronavirus, pero también por una larga lista de temas solidarios en apoyo a la lucha contra el virus, a las víctimas, a los sanitarios, a los investigadores y a todas aquellas personas que han luchado y luchan para poner fin a esta crisis mundial.

'QUÉDATE EN TU CASA'

Durante este primer fin de semana de confinamiento, numerosos cantantes y músicos, entre ellos Rozalén, David Otero, Carlos Sadness o Alfred García, cantaron desde sus casas en el festival #YoMeQuedoEnCasaFestival. La iniciativa tenía el objetivo de concienciar a la gente de que quedarse en casa era la mejor opción para frenar la curva del coronavirus.

De este festival online, que se repitió durante varios fines de semana, nació 'Quédate en tu casa', la canción oficial creada entre La Pegatina, Alba Reig (Sweet California), Álvaro Soler, Andrés (DVICIO), Arnau Griso, Bely Basarte, Carlos Sadness, Dani Fernández, David Otero, Funambulista, Iván T. (Efecto Pasillo), María Peláe, Mr. Kilombo, Rayden, Roi Mendez, Sofía Ellar y Tato Latorre.

Los artistas unieron sus voces en este tema cargado de buen rollo y optimismo que llegó acompañado de un videoclip que mostraba a los cantantes en su casa, sacando el lado positivo de la cuarentena.

'HÉROES'

Una de las canciones más emblemáticas de David Bowie es 'Heroes'. En este 2020 hemos conocido muchos héroes anónimos de la pandemia, Europa FM y Warner Music lanzaron una nueva versión de 'Héroes', basada en la adaptación en castellano del tema de Parálisis Permanente y producida por Shinova, con la que se recaudaron fondos para Cruz Roja.

Para homenajear a todos ellos, IZAL, Miss Caffeina, Shinova, Javiera Mena, Mikel Erentxun, Elefantes, Dorian, Second, La Habitación Roja, La Bien Querida, Rayden, Delaporte, Ainoa Buitrago, Full, Jacob Mey, Jacobo Serra, Molina Molina, Nunatak, Veintiuno y Varry Brava han puesto voz y música a esta versión del hit de Bowie.

'LOS ABRAZOS PROHIBIDOS'

Vetusta Morla también aportó su grano de arena y lanzó 'Los abrazos prohibidos', una canción en apoyo a la Sanidad Pública cuyos beneficios se destinan al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la investigación de la covid-19.

La banda contó con la participación de Joaquín Sabina, Santi Balmes, Rozalén, Eva Amaral, Dani Martín, Leiva, Luz Casal, Ismael Serrano, Xoel López, Christina Rosenvinge, Depedro, Kase.O y muchos otros artistas.

'QUIERO ABRAZARTE, CUANDO TODO ESTO ACABE'

Otro de los proyectos solidarios y para amenizar el confinamiento fue 'Quiero abrazarte, cuando todo esto acabe'. Esta canción unió a Edurne, Rayden, Taburete, Angy, Bombai, Dani Fernández, Nerea Rodríguez, Pablo Puyol, Fran Perea y hasta 35 músicos para aportar su granito de arena a la campaña #YoMeCorono de la Fundación Lucha contra el Sida, para tratar a los infectados por el covid-19 y prevenir el contagio.

'CUANDO ESTÉS AQUÍ' DE PABLO ALBORÁN

Además de numerosas colaboraciones, los artistas también han lanzado canciones en solitario y solidarias. Pablo Alborán presentó 'Cuando estés aquí', un tema inédito escrito por él mismo durante en confinamiento y que definió como "el abrazo que no nos podemos dar ahora". Todos los beneficios que se recauden de este tema irán destinados a Unicef para la emergencia del covid-19 en España y en el mundo.

'LOS ÁNGELES VISTEN DE BLANCO' DE JARABE DE PALO

En los primeras días de confinamiento, Pau Donés tuvo un bonito gesto con el personal sanitario. Desde el balcón de su casa de Barcelona, el cantante de Jarabe de Palo cantó 'Los ángeles visten de blanco', una canción inédita en ese momento y que forma parte del disco Tragas o Escupes.

Con este tema, el artista, que falleció el pasado junio por un cáncer, homenajeó a todos esos profesionales de la salud que están luchando día a día para combatir el coronavirus.

'AVES ENJAULADAS' DE ROZALÉN

En pleno confinamiento, Rozalén lanzó una nueva canción, titulada 'Aves Enjauladas'. La cantante aseguró que esta situación tan complicada liberó su creatividad y que "del tirón" compuso este precioso tema.

Los beneficios obtenidos de las reproducciones de esta canción irán destinados a una red de pisos de acogida apoyada por la ONG Entreculturas.

'UN CANTO A LA VIDA' DE VANESA MARTÍN

Vanesa Martín también se unió a la gran oleada de solidaridad frente a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y lo hizo con 'Un canto a la vida'.

La cantante explicó que el 100% de todo lo que se recaude con este tema irá destinado a apoyar la labor de Cruz Roja Responde, que busca ayudar a las personas más afectadas por la Covid-19.

'GOOD JOB' DE ALICIA KEYS

La pandemia ha afectado a todo el mundo y artistas internacionales también han querido ser solidarios a través de la música. Alicia Keys presentó 'Good Job', un tema muy especial dedicado a todas aquellas personas que trabajan diariamente contra la COVID-19.

'LET YOUR LOVE BE KNOWN' DE U2

Bono de U2 compuso por primera vez un nuevo tema desde el año 2017. El artista se inspiró en la cuarentena italiana y las calles desiertas de Dublín para componer 'Let Your Love Be Known', un tema dedicado todo el personal, sanitario o no, que está volcándose profesionalmente para que la crisis del coronavirus llegue a su fin lo antes posible.

VERSIONES CONTRA EL CORONAVIRUS

.

A raíz de la terrible crisis generada por el covid-19, numerosos artistas han versionado canciones para recaudar fondos contra el virus.

'ESCRIUREM' DE MIKI NÚÑEZ Y MUCHOS MÁS

Miki Núñez presentó una nueva versión de su canción 'Escriurem' y se sumó al proyecto de #YoMeCorono, que coordina la Fundación de la Lucha contra el SIDA.

Quince artistas acompañaron al cantante entre los que se encuentran sus excompañeras de talent show, Natalia Lacunza y Alba Reche; Adrià Sala (La Pegatina), Bely Basarte, Els Amics de les Arts, Judit Neddermann y muchos más.

'MOMENTOS' DE ELEFANTES CON MISS CAFFEINA Y COQUE MALLA

Shuarma, Coque Malla y Alberto, cantante de Miss Caffeina, versionaron 'Momentos', el tema de Elefantes. La recaudación de este tema iba destinada a los proyectos de investigación contra el COVID-19 que se están llevando a cabo en la Universidad Complutense de Madrid, donde se han realizado iniciativas como la Red de Laboratorios Complutense-COVID-19 y el diseño, producción y reparto de EPI entre los hospitales de la Comunidad de Madrid y residencias de mayores de EPI.

Con esta versión, Shuarma, Coque Malla y Alberto rindieron un homenaje a todos los sanitarios, investigadores y voluntarios que están trabajando para paliar esta crisis sanitaria.

'COLOR ESPERANZA' CON NICKY JAM, MAU RICKY, DANI MARTÍN Y MÁS

Otra de las versiones solidarias de este año ha sido 'Color Esperanza', la canción que se popularizó en 2001 con Diego Torres. Ahora el artista ha interpretado este tema junto con Camila, Camilo, Carlos Vives, Coti, Dani Martín, Ruben Blades, El Cigala, Farruko, Fonseca, Gente de Zona, Ivete Sangalo, Dilsinho, Jorge Villamizar (Bacilos), Kany García, Leonel García, Leslie Grace, Lali, Nicky Jam, Manuel Turizo, Mau y Ricky, Pedro Capó, Prince Royce, Rauw Alejandro, Reik, Río Roma, Ruben Blades, Thalía, Angela Torres y Ara Malikian.

'Color Esperanza 2020' fue una iniciativa de Sony Music Latin y Global Citizen y todos los ingresos se destinarán a la Organización Panamericana de La Salud (OPS), que trabaja para detener la transmisión del virus y mitigar el impacto y las consecuencias de la COVID-19 en la salud del continente americano.

'20 DE ABRIL' DE CELTAS CORTOS CON ROZALÉN, IZAL, AMARAL Y MUCHOS MÁS

El trigésimo aniversario del '20 de Abril' de Celtas Cortos no fue un aniversario normal. La banda rindió homenaje a todos los profesionales dedicados a la crisis del covid-19 y de paso recaudó fondos para su investigación.

Eva Amaral, Ariel Rot, El Gran Wyoming o El Sevilla son solo algunos de los rostros que se unieron a esta solidaria reedición de '20 de Abril'.

'TIMES LIKE THESE' DE FOO FIGHTERS CON DUA LIPA, CHRIS MARTIN Y MÁS

Dave Grohl y Taylor Hawkins, líderes de Foo Fighters, se unieron a artistas como Chris Martin, Dua Lipa, Rita Ora, Ellie Goulding o Zara Larsson para grabar una versión de su tema 'Times Like These' con el que recaudar fondos para la investigación del covid-19.

'CHIQUITITA', LA VERSIÓN EN ESPAÑOL DE CHER

Cher lanzó su primera canción en español y lo hizo con su versión de 'Chiquitita' de ABBA. La artista publicó este nuevo tema para recaudar fondos para las víctimas del coronavirus.

NUEVA VERSIÓN DE 'WE ARE THE CHAMPIONS'

Queen presentó una nueva versión de su clásico 'We Are The Champions' junto con Adam Lambert. La banda grabó la canción, titulada 'You Are The Champions', cuyos beneficios se destinarán a 'COVID-19 Solidarity Response' para la Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsada por la Fundación de Naciones Unidas como apoyo a los trabajadores sanitarios durante la crisis del coronavirus.