Jennifer López interpreta un nuevo y romántico tema para Ben Affleck durante su segunda boda

No hay duda de que la segunda boda de Jennifer López con Ben Affleck se celebró por todo lo alto, así que no es extraño que hubiera actuaciones. Es más, la propia novia salió al escenario. El portal TMZ ha mostrado un vídeo en el que JLo dedica un tema nuevo a Affleck durante la celebración.

Esta nueva canción habla de la pasión y de seguir siendo amada. Además, el tema repite la frase "Can´t get enough" (No tengo suficiente), lo que es un claro mensaje hacia el actor del que no va a cansarse.

A pesar de que Jennifer López actuó con uno de sus múltiples trajes de novia, se nota que el espectáculo estuvo muy preparada dado que la cantante interpretó este tema junto a bailarinas y coristas.

Se especula que esta nueva canción de JLo es un single que está por salir, pero indudablemente es un tema que la artista ha compuesto para su marido como muestra de su amor en un día tan especial como este.

Segunda Luna de Miel en Italia

Tras su primera luna de miel en París y la boda en Georgia, pocos días después del enlace, la pareja se ha dejado ver en Italia, en lo que ya se ha considerado su segunda luna de miel.

Beniffer deberá aprovechar bien este tiempo en Italia, dado que en breve tendrán que volver a sus apretadas agendas, y continuar en esa 'separación' espacio-temporal de la que tanto se ha hablado.