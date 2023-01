Jessie J anuncia que está embarazada un año después de sufrir un aborto espontáneo

La cantante Jessie J está esperando su primer hijo. La artista, de 34 años, ha compartido la noticia a través de instagram muy ilusionada.

"Estoy muy feliz y aterrorizada de compartir esto finalmente...", ha escrito la intérprete de Price Tag. "Por favor, sed amables conmigo. Honestamente, solo quiero llorar en público en un mono de gata comiendo un pepinillo cubierto de chocolate sin que me hagan preguntas" añadía sobre sus llamativos antojos de embarazada.

En el reel de la buena nueva podemos ver distintos vídeos e imágenes de ella presumiendo de barriguita en distintos lugares como el estudio, su casa, con su familia o frente al espejo, además del test del embarazo positivo y distintas imágenes de las ecografías.

Se trata de un momento muy importante para Jessie, pues en el año 2018 la cantante confesó que los médicos le habían dicho que no podría quedarse embarazada nunca y en 2021 anunciaba un aborto expontáneo en su perfil de instagram.

Jessie J, destrozada al perder a su primer hijo

En diciembre de 2021 Jessie J anunciaba su embarazo y pérdida de su primer hijo con un descorazonador mensaje.

"Ayer por la mañana me reía con una amiga diciendo 'en serio, cómo voy a hacer mi concierto de mañana por la noche en Los Ángeles sin decirle a todo el público que estoy embarazada'. Ayer por la tarde ya me aterraba la idea de salir del concierto sin derrumbarme... Después de ir a la tercera ecografía y que me dijeran que ya no había latido", escribía en sus redes sociales.

Aún así, la catante decidió subirse al escenario junto a sus fans: "Lo que sí sé es que quiero cantar esta noche. No porque esté evitando el dolor o el proceso, sino porque sé que cantar esta noche me ayudará".