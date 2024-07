Jessie J explica que tiene TDAH y TOC: "No entiendo muy bien cómo afrontarlo"

Te interesa Así ha cambiado Taylor Swift a lo largo de los años

Jessie J ha hecho público que tiene trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) a través de su perfil de Instagram, donde reúne a casi catorce millones de seguidores.

Según ha explicado, la cantante de Bang Bang fue diagnosticada hace tres meses. "Tener un bebé lo ha dejado, digamos, mucho más al descubierto, lo cual fue reconfortante en cierto modo, ya que lo hizo sentir menos pesado y aterrador. Pero también en momentos me ha hecho sentir que no puedo hablar de ello. A la mierda con eso. Aquí estoy, hablando de ello. Abrazándolo con el mundo", ha dicho desde la mayor sinceridad posible.

"Es raro cuando sabes que has sido un poco diferente y has sentido las cosas de otra manera toda tu vida, y finalmente un día, cuando menos te lo esperas, alguien te explica por qué y no puedes evitarlo. [...] No entiendo muy bien cómo afrontarlo, superarlo y crecer con él. A decir verdad, siento que es un superpoder, siempre y cuando lo veas desde la perspectiva adecuada y cuentes con el apoyo y las personas adecuadas a tu alrededor que puedan manejarlo contigo", ha añadido.

Un cambio grande en su vida

Aunque el TDAH y el TOC le han afectado desde pequeña, conocer el diagnóstico ha provocado que esté replanteándose toda su vida, su forma de ser y la manera de afrontar las cosas. "Me ha empoderado y, sinceramente, a veces me ha abrumado al mismo tiempo", ha explicado.

"Me ha hecho amarme aún más. Estoy abrazando a mi yo de 11 años que se limpiaba las zapatillas con un cepillo de dientes cuando estaba estresada", ha añadido Jessie J.

Y así ha terminado su mensaje: "Nada en la vida nos define, pero nos ayuda a crecer y convertirnos en una versión más sana de nosotros mismos".