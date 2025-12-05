¡Camp Rock 3 está de vuelta! Todo lo que sabemos sobre su regreso

Demi Lovato y los Jonas Brothers cantan juntos: así fue el primer reencuentro sorpresa de 'Camp Rock' en 2016 | Disney Channel

Los fans lo estaban pidiendo desde hace tiempo y al fin sus plegarias han sido escuchadas: ¡Camp Rock está de vuelta! A través de la cuenta de X del canal Disney Channel —extinto desde comienzos de 2025— han anunciado el regreso de la saga para verano de 2026.

En el teaser, se pueden ver algunos de los elementos más reconocibles de la mítica producción, entre los que destacan el diario de canciones de Mitchie (Demi Lovato), el lago y las cabañas del campamento.

Además, como se indica en este adelanto,

¿Regresan todos los actores?

"Música, amistad, recuerdos... Hemos vuelto exactamente donde debíamos estar". Con esta frase, Los Jonas Brothers han sido oficialmente confirmados dentro de la serie, aunque no sabemos si su participación tendrá un rol más protagonista o si será secundario.

Al mismo tiempo, veremos algunas caras nuevas, probablemente los nuevos alumnos: Liamani Segura, Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone y Casey Trotter.

En cuanto a la participación de Demi Lovato, aún no sabemos si participará como su personaje o se quedará solamente en el ámbito de la producción; aunque el hecho de que el diario de su personaje aparezca en este teaser podría ser el aviso de un cameo.

¿Qué sabemos de la trama?

Por el momento, conocemos una pequeña sinopsis de Camp Rock 3. Según esta información, el grupo ficticio de los Jonas Brothers, Connect 3, perderá a sus teloneros en plena gira y tomará la decisión de volver al mítico campamento para encontrar a las estrellas que los sustituirán.

Evidentemente, para lograrlo, los aspirantes tendrán que competir entre sí en mitad de las clásicas problemáticas y dramas de la serie. Y claro, la música y el talento están asegurados.