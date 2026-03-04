Entradas conciertos 'FUTTTURA TOUR' de TINI en España: preventa y venta general, fechas y precios

Tini, en un concierto en Madrid en 2023. | Getty Images

¡TINI trae FUTTTURA a España!

La argentina revolucionará a su publico español en 2027 con seis conciertos confirmados en Valencia, Madrid y Barcelona.

En estos se espera que la argentina haga un recorrido por toda su trayectoria musical, empezando por los temas de Violetta, la serie de Disney que la dio a conocer, y terminando por sus hits más actuales.

Y para que sea más fácil conseguir entradas para FUTTTURA TOUR en España, repasamos todo lo que tienes que saber:

Fechas del 'FUTTTURA TOUR' en España

La cantante de Miénteme ha anunciado un total de seis fechas para su paso por España, siendo Madrid, Barcelona y Valencia las ciudades privilegiadas:

Valencia - Roig Arena - 19 de enero 2027

- Roig Arena - 19 de enero 2027 Valencia - Roig Arena - 20 de enero 2027

- Roig Arena - 20 de enero 2027 Barcelona - Palau Sant Jordi - 22 de enero 2027

- Palau Sant Jordi - 22 de enero 2027 Barcelona - Palau Sant Jordi - 23 de enero 2027

- Palau Sant Jordi - 23 de enero 2027 Madrid - Movistar Arena - 26 de enero 2027

- Movistar Arena - 26 de enero 2027 Madrid - Movistar Arena - 27 de enero 2027

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Las entradas para el FUTTTURA TOUR estarán disponibles en venta general el miércoles 4 de marzo a las 17:00 horas. Cada persona podrá comprar un máximo de seis tickets.

Antes empezará la preventa de Ticketmaster, que arranca ese mismo día a las 12:00 horas. Para poder acceder a la preventa, hay que registrarse en este formulario.

Cómo comprar entradas para 'FUTTTURA TOUR'

Para no perderte esta experiencia inigualable que ha preparado TINI, deberás comprar tu entrada a través de Ticketmaster.

Para las fechas en el Movistar Arena de Madrid, también se pueden conseguir entradas en la web movistararena.es y baila.fm. Por su parte, para los conciertos del Roig Arena de Valencia también podrás comprar entradas a través de la página web del recinto.

Precios de las entradas para ver a TINI

De momento no se conocen los precios oficiales de los conciertos de FUTTTURA en España, pero las entradas del festival en Buenos Aires rondaron de los 55 euros hasta los 173 euros, según el tipo de entrada.

Para conocer los precios oficiales de los conciertos de TINI en Valencia, Barcelona y Madrid parece que habrá que esperar al inicio de la preventa.