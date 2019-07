Avril Lavigne se mete en su propio ataúd para el vídeo de 'I Feel In Love With The Devil'

La cantante estrena su tercer proyecto musical tras seis años apartada de la música. Lo primero que escuchamos de la cantante en esta nueva etapa fue ' Head Above Water ' y ' Tell Me It's Over '.

Con un videoclip de aire gótico, siniestro y oscuro, Avril Lavigne nos transporta a un mundo interior lleno de tristezas. "Me enamoré del diablo", canta al piano vestida de rojo.

'I Feel In Love With The Devil' es el tercer tema de la nueva etapa de Avril Lavigne, que comenzó el pasado año con el estreno de 'Head Above Water' y 'Tell Me It's Over'

El regreso de Avril Lavigne está cargado de significado. La cantante ha dedicado estos últimos seis años a tratarse y recuperarse de la enfermedad de Lyme, una dolencia que provoca dolores musculares y articulares producidos por una bacteria. "Fueron los peores años de mi vida mientras atravesaba batallas físicas y emocionales", reveló la cantante en una carta pública.