C. Tangana estará en los Juegos Olímpicos gracias a la gimnasta Alba Bautista

C. Tangana estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024 como músico. Del deporte ya se encarga Alba Bautista, una aragonesa de 21 años que este año participará en sus primeros JJOO en la modalidad de rítmica. Como gimnasta individual, participará con cuatro ejercicios por cada aparato: pelota, aro, cinta y mazas.

Para este último, Bautista ha elegido un medley donde combina la canción Demasiadas mujeres del madrileño con el tema Orgullo, de El Barrio. La energía que transmite la deportista, que ya ha competido con este ejercicio en el Campeonato de Europa de Gimnasia Rítmica de Budapest 2024, ha conquistado al equipo de RTVE.

Por eso, la cadena pública ha invitado esta semana a C. Tangana a conocer a Bautista en uno de sus entrenamientos. "Es un honor estar en los Juegos Olímpicos, pero también me gusta la idea de inspirar a un atleta. Que lo que yo hago le sirva a alguien es la leche", ha comentado el artista.

Durante su visita, C. Tangana ha conocido a la deportista que le llevará a los JJOO, con la que ha estado bromeado: "Lo de entrenar cuatro o cinco horas diarias no sé yo si se me daría muy bien", confiesa. Bautista, por su parte, confía en que la música del cantante le sirva como amuleto: "A ver si me da suerte", dice entre risas.

El madrileño acudió al encuentro con la mano vendada, y Bautista no pudo contenerse el chiste: "Vas lisiado, como nosotras", bromea refiriéndose a las tiras musculares que llevan ella y sus compañeras. Por su parte, C. Tangana ha comparado la competición deportiva con la exposición a la que se enfrenta como figura pública: "Hay cierta sensación de que te están examinando. Me imagino que el día de la competición se parece", comenta.

Ojalá esta visita le dé más fuerza y ánimos a la gimnasta para que perfeccione la ejecución de su ejercicio de mazas, donde aprovecha la melodía de Demasiadas mujeres para sintonizar sus movimientos y dificultades al ritmo de la canción.