Katteyes, invitada del confesionario de Rosalía en Chile: "Él me decía que nunca me iba a pegar en la música"

Rosalía continúa con su LUX TOUR en su rama por Sudamérica, y ha sido en su concierto en Santiago de Chile donde recibió a una artista de total actualidad.

Se trata de Katteyes, una influencer y cantante de Santiago de Chile que este mismo año ha lanzado su primer álbum, DESSEO, pero que es conocida en la música también por colaborar con artistas de la talla de Kidd Voodoo, Jere Klein, Lucky Brown y María Becerra.

Por supuesto, la cantante se subió al escenario del Movistar Arena para ser la siguiente artista en someterse al confesionario de Rosalía para desvelar esa complicada historia de amor.

Así, en el famoso lugar seguro de los conciertos de Rosalía, Katteyes contó una anécdota sobre una desastrosa relación a distancia con un chico que vivía en Miami, mientras ella vivía en Chile. Él la invitó a pasar una semana con él a la ciudad estadounidense, pero al llegar, descubrió que la casa donde se alojaban no era de él, sino de otra persona.

"Llego, estoy dos días, y el segundo día me revisó el celular y me empieza a reclamar que por qué seguía a artistas", contó la cantante ante el abucheo del público, detallando que ella le explicó que era con quienes quería colaborar.

Sin embargo, no fue suficiente. "Se enojó y me echó de la casa ajena", añadió, explicando que él le hizo la maleta y la empujó fuera de la casa.

"Seguí con él unos meses más y empezó a empeorar", se sinceró la invitada ante el asombro de Rosalía. Sin embargo, poco después todo cambió: "Él me decía que nunca me iba a pegar en la música, y terminé con él y empezó a sonar mi música". Ante el aplauso de los espectadores del concierto, la artista siguió relatando cómo obtuvo su venganza: "Agarré la energía que invertía en él y la puse en mí, en mi trabajo, en mí misma".

"Estar con un tío así es como estar sola, pero peor", expuso Rosalía.