Kim Kardashian frena que Kanye West publique una canción con su hija North y Puff Daddy, acusado de pederastia

Kim Kardashian no quiere que su hija North West tenga relación, ni directa ni indirecta, con el rapero Sean Combs, alias Puff Daddy o P. Diddy.

El rapero, que se encuentra en prisión a la espera del juicio que determinará si es culpable o inocente de explotar sexualmente a decenas de mujeres y someter a menores y adultos a graves abusos, ha protagonizado una de las caídas más fuertes de la industria musical. Su reputación se ha reducido a cenizas y todo el mundo le ha dado la espalda. Nadie quiere tener nada que ver con él. Nadie excepto Kanye West, que continúa alimentando su legado musical utilizando su voz para seguir produciendo canciones.

Así, el autodenominado Ye fabricó el tema Lonely Roads Still Go To Sunshine con su propia voz, la de su hija North West y la de Puff Daddy. Publicó la canción en plataformas, pero inmediatamente después lo tuvo que eliminar. Kim Kardashian se convirtió hace meses en manager de su hija —que en octubre de 2024 publicó su primer tema como artista— y se niega a que la pequeña aparezca en el tema.

Él, enfadado, ha arremetido contra su exmujer en X: "Debes corregir los documentos que enviaste para que North no aparezca en la canción. Si no lo haces, me voy a la guerra". Aunque el tema fue borrado, en Reedit hay usuarios que grabaron y lo han vuelto a difundir.

Las amenazas no han quedado ahí. "Si hay guerra, ninguno de los dos se recuperará de las consecuencias públicas y vas a tener que matarme", escribió antes de acusar a la influencer de impedirle criar a sus hijos.

"Es verdad, tengo problemas con mis redes sociales, gracias a la gente que congeló mi cuenta, se llevó a mis hijos y trató de meterme en la cárcel. ¡Y yo no quiero solo 'ver' a mis niños! Necesito criarles. Necesito poder opinar sobre la escuela a la qué van, quiénes son sus amigos, las casas en las que duermen y si mis hijas usan labial o perfume", ha manifestado. "Todos esos derechos me han sido quitados por la mafia Kardashian, Hulu y Disney (las plataformas que producen el reality de las Kardashian( y las intenciones que tienen de usar a los niños negros para influenciar a la gente negra. Ahora, cada vez que veo a mis cuatro hijos, es como si solo pudiese estar de visita. Es como si estuviese en una prisión viendo a los niños", terminó.