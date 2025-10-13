Kylie Jenner revoluciona las redes sociales y apunta a su posible debut musical

Kylie Jenner ha sorprendido a sus fans con último anuncio. En las últimas horas, la empresaria ha realizado una serie de publicaciones en Snapchat con la que apuntaba a un misterioso anuncio. En dos de las tres publicaciones que ha subido a esta red social, vemos a Kyle intervenida por policías, incluso en uno de esos vídeos, escenifica un interrogatorio.

Con la tercera publicación vemos una caja llena de lip gloss y sombras de ojos, entre otros productos. Todo ello, bajo el nombre de King Kyle, apodo que heredó la modelo en la etapa en la que llevó el pelo azul turquesa. Una publicación que aparece con la canción de 3 Strikes de la banda Terror Jr.

La llega inminente de '4th Strike'

Esta serie de movimientos en redes han avivado los rumores de que, en esa campaña de promoción, la empresaria pueda debutar en la música. Sus fans se han mostrado aún más expectantes cuando la hija de Kris y Caitlyn Jenner ha subido a sus redes una portada bajo el título de Fourth Strike. La canción saldrá a las 09:00 P.M PT, lo que equivale a las 6 de la mañana, hora española.

Una noticia de la que se ha hecho eco también dicha banda, que se ha pronunciado sobre este lanzamiento.

Además, antes de este anuncio, la página Genius ya recogía la letra de dicho tema, donde deja claro que es una colaboración entre la banda y la empresaria.