Taylor Swift anuncia 'The End of an Era', su próxima docuserie de seis episodios
Taylor Swift ha revelado su próximo audiovisual: The End of an Era, su próxima docuserie que consta de seis episodios y que verá la luz el próximo 12 de diciembre. Además, esta entrega viene de la mano de The Eras Tour | The Final Show, el concierto con el set europeo que incluye el repertorio deThe Tortured Poets Department.
Taylor Swift rompe un récord histórico que tenía Adele con su disco 'The Life of a Showgirl'
¿Taylor Swift saldrá de gira con 'The Life of a Showgirl', su nuevo álbum?
Taylor Swift acaba de anunciar su próximo proyecto que verá muy pronto la luz: su docuserie The End of an Era. La cantante de Cruel Summer ha marcado la fecha de estreno en su calendario: el 12 de diciembre en Disney Plus. Dicha obra audiovisual consta de seis episodios.
Esta entrega viene de la mano de The Eras Tour | The Final Show,el concierto con el set europeo que incluye el repertorio de The Tortured Poets Department.
"Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento que condujo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos que los cineastas capturaran esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin. Y que filmaran el espectáculo final en su totalidad" ha detallado Taylor Swift en sus redes sociales. Una obra con la que apunta a que descubriremos más detalles entre bambalinas de su última gira.