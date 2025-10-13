Taylor Swift anuncia 'The End of an Era', su próxima docuserie de seis episodios

Taylor Swift acaba de anunciar su próximo proyecto que verá muy pronto la luz: su docuserie The End of an Era. La cantante de Cruel Summer ha marcado la fecha de estreno en su calendario: el 12 de diciembre en Disney Plus. Dicha obra audiovisual consta de seis episodios.

Esta entrega viene de la mano de The Eras Tour | The Final Show,el concierto con el set europeo que incluye el repertorio de The Tortured Poets Department.

"Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento que condujo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos que los cineastas capturaran esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin. Y que filmaran el espectáculo final en su totalidad" ha detallado Taylor Swift en sus redes sociales. Una obra con la que apunta a que descubriremos más detalles entre bambalinas de su última gira.