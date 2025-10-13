Influencias de la ópera y Led Zeppelin: las nuevas teorías de los fans de Rosalía sobre su disco R4

Rosalía sigue en su faceta más misteriosa. La artista, que de vez en cuando se deja ver en eventos públicos de prestigio y en redes sociales, continúa siendo de lo más hermética sobre su próximo disco. O eso parece.

Lo cierto es que la catalana lleva meses compartiendo pistas de su próximo proyecto musical, pero de una forma totalmente subliminal. Su publicación sigue siendo una incógnita, aunque se podría esperar para noviembre.

Los fans conocen a la perfección a su ídolo y no tardan en sacar teorías de todo aquello que consideran que son detalles del cuarto disco de la intérprete de Motomami.

Hasta el momento la religiosidad y el nombre de LUX como título del álbum son las teorías que se mantienen más fuertes, tanto por todos los elementos que ha compartido Rosalía por redes sociales como por el registro del título de manera oficial. Y a estos detalles no paran de sumarse otros.

La ópera como género del disco

Las últimas imágenes de Rosalía apuntan a un género musical muy específico: el de la ópera. La artista fue fotografiada en una terraza de una cafetería de París leyendo la ópera Tosca.

Pocos días después, la artista ha publicado una imagen de María Callas, una de las mayores voces del género, en Substrack. Esta plataforma de microblogging se está enfocando hacia la cultura en todas sus formas.

El refuerzo al título LUX

En la imagen que Rosalía ha compartido de la artista aparece un pie de foto que sigue la línea de sus publicaciones desde hace meses: "Una escalera hasta Dios".

Los fans han relacionado directamente esta cita con el nombre de la famosísima canción de AC/DC, Starway to Heaven, tema que deja clara su vinculación con la espiritualidad en la letra: "La iluminación no se compra, invita a encontrar el propio camino".

Pese a que no hay nada confirmado, todo apunta a que Rosalía buscará lo celestial en este nuevo proyecto musical, utilizando su voz para acercarse a lo espiritual.

Sus trajes blancos en los actos de moda y los elementos religiosos en los looks también siguen la línea de esta teoría, entre otros detalles.