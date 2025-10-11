El romántico vídeo de Nicki Nicole y Lamine Yamal viajando en helicóptero

Lamine Yamal (18) y Nicki Nicole (25) son una de las parejas del momento desde que hicieron pública su relación sentimental. Desde entonces, las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el amor entre el futbolista español y la cantante argentina.

A pesar de las críticas sobre su diferencia de edad, la pareja sigue dando rienda suelta a su romance en redes sociales. Una muestra de ello es el vídeo que ha compartido la artista en sus historias de Instagram este sábado 11 de octubre, donde Yamal y Nicole aparecen disfrutando de un viaje en helicóptero.

En las imágenes, se les ve a ambos disfrutando de las impresionantes vistas del mar desde las alturas. En los últimos segundos, Lamine Yamal pone morritos ante la cámara, a lo que Nicki Nicole responde mirándole a los ojos y sacando morritos, imitando el gesto del deportista.

Así, el joven español ha aprovechado los días sin sesiones de entrenamiento en el Barça para pasar unas vacaciones con la cantante en Croacia.

La historia de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Tras numerosos rumores, a finales de agosto Yamal hizo oficial su relación con Nicole al compartir una fotografía juntos en las historias de su perfil de Instagram, donde suma más de 38 millones de seguidores.

En ella, ambos posan muy juntos —ella le coge la mano izquierda, él le agarra de la cintura con la derecha— durante lo que parece la fiesta de cumpleaños de la cantante, ya que la argentina cumplió 25 años el lunes 25 de agosto.

Según contó el periodista Javier de Hoyos a principios de agosto, la cantante y el futbolista fueron pillados besándose en público el jueves 24 de julio. "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí sí que se liaron y se fueron juntos a las 4:00 horas", apuntó Hoyos en el vídeo que publicó en TikTok para alertar de la nueva pareja.

No hubo foto del beso ni tampoco la ha habido hasta ahora, lo que sí hubo en todo momento han sido pistas por parte de ambos, como las fotos que publicaron desde el mismo yate en Instagram, las imágenes de Nicki Nicole en la grada del Estadi Johan Cruyff durante el partido Barça-Como en el Trofeu Joan Gamper 2025 o las pullas de uno a otro en redes durante sus partidas de videojuegos.

Nicki Nicole en el público de un partido del Barcelona | GETTY

A mediados de septiembre, la cantante dijo que estaba "muy feliz y muy enamorada" a Europa Press. "Barcelona es la ciudad del amor", añadió sobre Barcelona en declaraciones a Prez Magazine. "Hay muchas palabras en catalán que me encantan. [Lamine Yamal] me enseñó T'estimo", añadió. Preguntada por lo que busca del amor, la argentina dijo tres palabras: "Disfrute, sinceridad y compañerismo".